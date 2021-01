Les gens aiment les chiens sur Internet et cet engouement pour les amis à fourrure peut réellement vous aider à trouver l’amour. Mais seulement si vous avez le bon chien pour cela.

Certaines races de chiens peuvent aider à attirer l’intérêt romantique plus que d’autres. Dans une étude de corrélation, les chercheurs ont tenté d’évaluer si le fait d’avoir un chien sur votre profil de rencontre en ligne vous avait aidé à être choisi par un partenaire potentiel.

Ils ont réalisé l’expérience sur diverses applications de rencontres. Les chercheurs ont posté des photos d’hommes et de femmes avec une variété de chiens avec eux comme images de profil. Ensuite, ils ont analysé les statistiques de base, en fonction de l’algorithme de l’application, du nombre de « j’aime » ou de « swipes », etc. Ils sont arrivés à la conclusion qu’il y avait un modèle dans ces goûts et que certaines races aidaient à attirer davantage l’intérêt romantique. L’étude a été réalisée par Canine Cottages, une entreprise de vacances avec chien au Royaume-Uni.

«Ajouter une photo d’un chien peut être une excellente idée si vous voulez réussir à sortir ensemble. Il fournit un brise-glace instantané et permet à quelqu’un de démarrer facilement une conversation », a déclaré James Preece, expert en rencontres à Courrier quotidien. Avoir un lien avec un chien peut montrer qu’une personne a de nombreuses qualités positives comme la gentillesse et l’empathie. Un chien amical sur la photo peut être un indicateur qu’une personne est gentille, a-t-il ajouté.

Les personnes avec des chiens font souvent confiance à leur chien lorsqu’ils jugent quelqu’un. Ils disent souvent que si leur chien les aime, ils doivent être une bonne personne, ou vice versa. De même, si les photos montrent que le candidat à la rencontre est aimé par son chien, ou par tout chien en général, ils peuvent supposer que la personne est généralement sympathique et gentille avec les autres, a déclaré Preece.

Quant au résultat de l’étude, ils ont observé que les femmes préféraient principalement les hommes avec Staffordshire bull terrier. Après Staffies, Jack Russells a terminé deuxième en obtenant le plus grand nombre de likes. Quant aux hommes, ils ont préféré glisser sur une femme qui avait des chihuahuas ou des chiens de race mixte. Les autres chiens appréciés étaient les labradors et les cockapoos. Cependant, il convient de noter que l’étude a été menée uniquement entre des hommes et des femmes hétérosexuels et était limitée au Royaume-Uni. La corrélation est forte, mais les préférences de race de chien varient généralement géographiquement.

Mais que la race soit un Labrador ou un chiot indépendant, il est généralement observé que les personnes avec des chiens sur leurs profils d’applications de rencontres réussissent bien mieux avec les autres amoureux des chiens.