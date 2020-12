Alors que le camp national des entraîneurs de hockey touche à sa fin samedi, l’attaquant de l’équipe féminine indienne Lalremsiami estime que l’équipe a été en mesure d’atteindre des objectifs souhaitables au cours des quatre derniers mois.

« Cette semaine, alors que nous clôturons le camp national, je pense que la plupart d’entre nous sommes d’humeur à revenir sur l’année qui devait nous mener vers de nouveaux sommets. Bien que la pandémie ait posé plusieurs défis pour nous, nous envisageons de les aspects positifs qui nous ont fait croire en nous plus que jamais. La pandémie nous a certainement rendus plus forts mentalement et nous sommes devenus plus forts et plus soudés en tant que groupe », a déclaré Lalremsiami.

« Nous avons atteint des objectifs souhaitables au cours des quatre derniers mois du camp national des entraîneurs. L’entraînement a été très intense, surtout au cours des six dernières semaines. L’année prochaine, nous espérons jouer de bons tournois qui nous aideront à nous préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Tokyo », a-t-elle ajouté.

Lalremsiami, qui a gravi les échelons dans l’équipe senior après de solides performances dans les grands événements internationaux, y compris les Jeux asiatiques en 2018 et les éliminatoires olympiques en 2019, a également exprimé que les efforts philanthropiques de l’équipe qui ont aidé à nourrir plus de 1000 familles pendant le Covid-19 le verrouillage induit restera l’un de ses moments préférés de l’année.

«Quelques semaines seulement après le verrouillage, lorsque nous avons réalisé les luttes de personnes à travers le pays qui étaient sans emploi et qui avaient du mal à se nourrir et à nourrir leur famille, nous avons décidé de faire quelque chose pour les aider. Nous n’avions jamais défendu une cause comme celle-ci auparavant, mais toute l’équipe a été unanime dans notre décision et le soutien que nous avons reçu de toute la fraternité du hockey a été immense », a déclaré le jeune attaquant du Mizoram.

«Relever plus de 20 lakhs grâce à un défi en ligne et par la suite pouvoir nourrir plus de 1 000 familles restera un moment fort pour moi cette année», a-t-elle ajouté.