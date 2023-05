"Avoir à livrer": Ex-sélecteur en chef de la BCCI sur Kohli, Rohit And Co pour le WTC

L’ancien président du comité national de sélection, MSK Prasad, a déclaré qu’il serait important que les frappeurs seniors obtiennent de bons résultats si l’équipe indienne veut remporter la finale du championnat du monde de test ICC contre l’Australie, qui se jouera à The Oval à partir du 7 juin. Il a également déclaré qu’une pression excessive ne devrait pas être placée sur les épaules du jeune frappeur montant Shubman Gill malgré qu’il soit dans la « forme de sa vie ».

Prasad, qui est l’ancien président du comité de sélection national, a parlé des chances de l’Inde dans la finale du WTC, sous la forme de stars comme Virat Kohli, le skipper Rohit Sharma et Cheteshwar Pujara avant le méga événement et l’inclusion d’Ajinkya Rahane pour le seul- Test match etc.

Sur les chances de l’Inde au Championnat du monde de test, Prasad a déclaré: « Notre bowling est génial, avec Mohammed Shami et Mohammed Siraj en grande forme. Ashwin et Jadeja le sont aussi. Les frappeurs devront s’adapter car ils font la transition de la balle blanche à la balle rouge. cricket. Le temps est également moins. Ce n’est pas la première fois. Les frappeurs seniors comme Rohit, Rahane, Pujara et Virat devront livrer. Vous ne pouvez pas mettre autant de pression sur des jeunes comme Shubman Gill. Si les seniors livrent et dirigez le spectacle, les jeunes les suivront aussi. »

« Rohit viendra bien »

Prasad a rejeté le fait que la forme de Rohit en IPL 2023 était un sujet de préoccupation pour Team India, affirmant que son IPL avant la Coupe du monde de cricket ICC 2019 n’était pas très bon non plus, mais il a ensuite marqué cinq siècles en Coupe du monde.

« Avant le WC 2019, Rohit n’avait pas un très bon IPL. Mais quand il est allé en Angleterre, il a marqué cinq siècles. Il a cette expérience et cette ancienneté. Il a bien performé dans les ODI et les tests bien qu’il n’ait pas eu un très bon IPL Il viendra bien en finale du WTC et je m’attends à ce qu’il nous donne un bon départ », a déclaré l’ancien sélectionneur en chef.

Rohit connaît jusqu’à présent une saison IPL décevante. Il n’a marqué que 324 points en 15 matches avec une moyenne de 21,60 et un taux de frappe de 133,33. Cela comprend également deux demi-siècles et six scores à un chiffre.

Cependant, il a connu jusqu’à présent une excellente année 2023 dans le cricket international. En 12 matchs, il a marqué 613 courses à une moyenne de 43,78 et un taux de frappe de plus de 80. Il a deux siècles et deux cinquante cette année, avec le meilleur score de 120.

« Kohli livrera »

Prasad pense que Virat excellera et réussira dans la finale du WTC compte tenu de sa clarté et de son rythme retrouvés après la Coupe d’Asie 2022.

« Il n’a pas fait une très belle saison 2021-22. Mais c’est parce qu’on attend beaucoup de lui. Il doit marquer 100 à chaque match, sinon c’est un échec. Mais c’est un humain. La pression du capitanat l’a fait lutté pendant un certain temps, mais une fois qu’il a retrouvé son rythme et sa clarté, il n’a pas regardé en arrière. Il est dans une forme incroyable depuis la Coupe d’Asie de l’année dernière et en a fait des centaines dans tous les formats. Il doit avoir en tête que L’Inde n’a pas remporté de tournoi ICC depuis des années et doit être motivée pour donner le meilleur de lui-même pour aider l’Inde à gagner. Avec sa forme, son état d’esprit au bon endroit et son ancienneté supérieure à 100 tests, je suis sûr qu’il livrera dans le Finale du WTC. »

Virat est en contact depuis la Coupe d’Asie 2022 l’année dernière. Il a marqué des siècles dans les tests, ODI, T20I et IPL depuis lors. En septembre de l’année dernière, il a mis fin à sa sécheresse séculaire de trois ans. Au cricket international en 2022, il a marqué 724 points jusqu’à présent en 13 matchs, 15 manches à une moyenne de 51,71. Il a marqué trois siècles et demi, avec le meilleur score de 186.

Virat a connu une excellente saison IPL 2023, en 14 matchs d’IPL 2023, il a marqué 639 points à une moyenne de 53,25 et un taux de frappe supérieur à 139. Il a marqué deux siècles et six cinquante cette saison, avec le meilleur score de 101 *. Il est le troisième meilleur buteur de la ligue à ce jour.

Prasad a déclaré que la brillante forme de Pujara dans le championnat du comté de Sussex cette année est bonne pour lui et l’équipe indienne.

« Sa forme dans le championnat du comté est une excellente nouvelle pour Team India. Il s’entraîne dans des conditions anglaises et apprend à le connaître. Sa force est d’occuper le pli autant que possible et de maintenir une fin stable après quelques guichets rapides. Je suis sûr que son les courses ne seront pas perdues », a déclaré l’ancien sélectionneur.

Pujara est actuellement le meilleur buteur de la division deux du championnat, ayant marqué 545 points en huit manches avec une moyenne supérieure à 68, avec trois siècles et cinquante. Son meilleur score est de 151 sur cinq matches.

Pujara était également en pleine forme pour Sussex l’année dernière. En huit matches l’an dernier dans le championnat, il a marqué 1 094 points à une moyenne de 109,40. Il a marqué cinq demi-siècles l’an dernier, avec le meilleur score de 231.

Il était le quatrième meilleur buteur de la division derrière Wayne Madsen (1 273 pour Derbyshire), Haseeb Hameed (1 235 pour Nottinghamshire) et Sam Northeast (1 189 pour Glamorgan).

Pujara a également très bien performé lors de la Coupe d’un jour l’année dernière. En neuf matchs, il a marqué 624 courses à une moyenne de 89,14 et un taux de grève de 111,62. Il a marqué trois siècles et deux demi-siècles et le meilleur score de 174. Il a mené son équipe à la demi-finale du tournoi en tant que skipper.

Prasad a également soutenu le retour de Rahane sur le côté pour le méga test, affirmant que des jeunes comme Sarfaraz Khan devront attendre leurs chances malgré de gros scores au cricket national, car l’expérience compte dans de si grands matchs.

« C’est bien que de nouveaux joueurs arrivent. Mais Rahane est un joueur éprouvé pour l’Inde dans des conditions outre-mer, il a des siècles en Angleterre et en Australie. Il a remporté une série en Australie en tant que capitaine. Pour de tels méga-événements, vous avez besoin d’expérience. Il ne s’agit pas seulement de vos courses, mais de la façon dont vous gérez la pression et jouez vos manches. Sarfaraz devra attendre ses chances. Je suis sûr qu’il aura ses chances s’il continue pendant environ un an. Il y a tellement de joueurs qui ont marqué de nombreux points au cricket national comme Subramanian Badrinath, Amol Muzumdar, etc., mais ont dû attendre leurs chances », a déclaré Prasad.

Rahane a un record décent en Angleterre dans tous les formats, ayant marqué 1 148 points en 26 matchs, 40 manches à une moyenne de 29,43. Il a deux siècles et sept années cinquante dans des conditions anglaises, avec le meilleur score de 106. Aux tests en Angleterre, il a marqué 729 points en 15 matchs, 29 manches à une moyenne de 26,03, avec un siècle et cinq années cinquante.

Rahane a figuré pour la dernière fois dans Tests for India en janvier 2022 et est depuis en disgrâce dans la configuration de la balle rouge. Avant d’être abandonné, Rahane a connu une horrible année 2021 où il n’a marqué que 479 points en 13 tests avec une moyenne de 20,82. Son dernier siècle de test est venu au MCG dans la mémorable série Border-Gavaskar de 2020/21 où il a dirigé le retour de l’Inde après le lamentable 36 tout.

La blessure de Shreyas Iyer signifiait qu’il y avait un vide à combler dans l’ordre du milieu et l’Inde a soutenu son expérience pour le test ultime unique.

Ses performances en Premier League indienne jusqu’à présent ainsi que ses performances nationales ont ouvert la voie à un retour dans l’équipe.

Jouant pour les Super Kings de Chennai, Rahane a reçu un nouveau souffle, marquant 299 points en dix manches à un taux de frappe époustouflant de 169,88. Il a marqué deux demi-siècles pour l’équipe jusqu’à présent.

Avant l’IPL, il est retourné à la planche à dessin du trophée Ranji et a renvoyé 634 points en sept matchs pour Mumbai, qui comprenait deux siècles.

Sur le jeune talent de la Premier League indienne (IPL) 2023 qui l’a impressionné cette année, Prasad a nommé Yashasvi Jaiswal (625 courses en 14 matchs à une moyenne de 48,07 avec un siècle et cinq cinquante), Rinku Singh (474 ​​courses en 14 matchs à un moyenne de 59,25 avec quatre cinquantenaires), Dhruv Jurel (152 points en 11 manches à une moyenne de 21,71, avec un taux de frappe de plus de 172), Jitesh Sharma (309 points en 14 matches à une moyenne de 23,76 et un taux de frappe de 156,06 ) et Shivam Dube (386 points en 13 manches à une moyenne de 35,09 et un taux de frappe de 158,84 avec trois cinquante) parmi les vedettes qui peuvent bientôt jouer pour l’Inde.