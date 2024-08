J’imaginais avoir 40 ans différemment.

Dans ma vingtaine, je rêvais qu’atteindre la « cinquantaine » serait un moment décisif où, drapée de lin blanc lors d’une croisière au coucher du soleil sur le Nil que je m’étais offerte pour l’occasion, je réfléchirais avec contentement à tout ce que j’avais accompli.

Il n’y a pas eu de croisière sur le Nil, ni de linge blanc. À la place, j’ai mangé du gâteau au chocolat et de la pizza avec mes filles, ma mère et mon partenaire dans un restaurant local.

J’aurais dû être heureux, et, à bien des égards, je l’étais. Mais quelque chose me tourmentait.

Même si je sais que la comparaison est un puits sans fond de malheurJe ne pouvais m’empêcher de penser à ma mère à mon âge, ou à ce que mes amis avaient accompli que je n’avais pas fait. Il était impossible de ne pas me comparer à moi-même plus jeune : à quoi elle ressemblait, à quoi elle pensait que sa vie ressemblerait à présent.

S’agissait-il d’une crise de la quarantaine ? Peut-être une petite crise, bien sûr.

Autoportrait de l’auteur avec un masque facial raffermissant.

À 40 ans, j’ai fait des choses que je n’aurais jamais cru faire quand j’étais plus jeune (fonder une famille, aller à la faculté de droit). J’ai aussi pensé que je ferais des choses que je n’ai pas faites (avoir une maison, me marier).

Il y a le vieillissement dont ma mère m’a prévenue et que j’ai ignoré (mettre de la crème solaire, ne pas fumer). Il y a le vieillissement dont ma mère ne m’a pas prévenue (je préfère ne pas en parler).

Ignorez tous ceux qui vous disent que vieillir est une expérience extraordinaire. Ce n’est généralement pas le cas.

La vie des millennials vieillissants n’a pas été facile

Comme les autres Les Millennials du côté gériatriqueJ’ai récemment eu 40 ans. Les millennials, en tant que génération, ont mauvaise réputation (un toast à l’avocat, ça vous dit quelque chose ?).

Voici quelques vérités:Nous sommes plus instruits que les générations précédentes. Nous sommes moins nombreux à être propriétaires. Nous sommes moins mariés que nos parents ou nos grands-parents, mais nous sommes aussi moins divorcéNous avons obtenu notre diplôme d’études secondaires ou universitaires pendant la Grande Récession. Beaucoup d’entre nous avaient de jeunes enfants à la maison pendant la pandémie de COVID-19.

Les milléniaux sont inquiets pour notre avenir financieret, avec nos plus jeunes Génération Z, nous sommes ceux qui ont le plus de dettes.

La génération Z et les millennials aussi dépenser plus que les autres générations en matière de beauté. Je peux comprendre cela – à 40 ans, je ne suis pas assez zen pour voir des « lignes de sagesse ». Je ne vois que des lignes.

Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas l’habitude de faire la paix avec le visage qui me regarde dans le miroir. Le vieillissement est bien sûr plus difficile pour les femmes, car la société base encore une grande partie de nos valeurs sur notre apparence.

Pour les lecteurs de la génération Z, dont le plus âgé J’aurai 40 ans en 2037, je sais que ce grand 40e anniversaire semble encore loin. Ce n’est pas le cas. Mais j’ai des conseils pour vous aider à vieillir plus facilement.

Génération Z : voici les bons côtés de la quarantaine

Malgré les premiers bajoues et les cheveux gris qui continuent à pousser – malgré les jeans moulants qui étaient au départ une coupe ample – j’aime beaucoup de choses dans le fait d’avoir 40 ans.

Mon revenu est meilleur. Je cuisine BIEN mieux. Ma relation amoureuse est meilleure. Je suis meilleur dans mon travail.

L’absence d’hormones déchaînées signifie qu’il n’y a pas de boutons et pas de tempêtes émotionnelles internes capables de dynamiter les relations interpersonnelles (qui, moi ?). Carli à 23 ans aurait payé n’importe quoi pour réguler ses émotions comme je le fais maintenant.

Carli Pierson célèbre son 40e anniversaire en famille en juin 2024 à Veracruz, au Mexique.

Et il y a encore beaucoup de choses à espérer et d’avantages auxquels je ne peux pas encore accéder (à cause de ma jeunesse).

Je suis encore trop jeune pour devenir membre de l’AARP, mais, quand le moment viendra, je ferai un excellent usage des réductions réservées aux seniors.

À 40 ans, je n’ai pas encore de lunettes de lecture qui glissent sur mon nez, mais quand j’en aurai, j’en aurai des rouges vifs.

Les véritables bienfaits du vieillissement et comment rechercher les bons côtés

Et puis il y a les vrais avantages du vieillissement, comme le fait de mieux vivre l’instant présent.

Il y a aussi des avantages à vieillir. Un jour, je serai la grand-mère qui achète tous les bonbons, les sodas et les jouets auxquels j’ai dû dire « non » en tant que mère. « Tu veux du poisson suédois et de la pizza au petit-déjeuner ? Pas de problème, nous ne le dirons pas à ta mère. »

Carli Pierson

J’ai l’impression que j’ai quarante ans et que ça n’arrivera jamais, et puis ça arrive. Maintenant, je pense différemment à cinquante et soixante ans.

Faites ce que vous pouvez pour avoir une belle apparence et vous sentir aussi bien que possible, planifiez l’avenir et profitez du moment présent. Ne ruminez pas vos regrets. Et si vous n’avez pas encore commencé, apprenez à rire de vous-même.

Il y a beaucoup de choses à apprécier à 40 ans. Et, de temps en temps, quand je me surprends à penser aux mauvais côtés du vieillissement, je me rappelle : « Carli, tu n’aimes peut-être pas tes bajoues, mais, à 40 ans, tu peux probablement te permettre une visite chez le dermatologue pour les repousser un peu plus longtemps. »

Carli Pierson est rédactrice d’opinion chez USA TODAY et avocate agréée à New York.

