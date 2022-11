Avocats : une exécution « bâclée » a causé douleur et torture

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Le personnel pénitentiaire de l’Alabama a attaché un détenu à une civière de la chambre de la mort, malgré une ordonnance du tribunal en place à l’époque empêchant l’exécution, et l’a ensuite soumis à de nombreux coups d’aiguille, y compris dans le cou et région de la clavicule alors qu’un fonctionnaire tenait sa tête, ont écrit les avocats dans un dossier judiciaire.

Les avocats de Kenneth Eugene Smith ont affirmé que l’État avait violé la Constitution américaine, diverses ordonnances judiciaires et son propre protocole d’injection létale lors de la tentative d’exécution “bâclée” au début du mois. Les avocats de Smith demandent à un juge fédéral d’interdire à l’État de faire une deuxième tentative pour l’exécuter, affirmant que Smith était déjà “soumis à des niveaux de douleur et de torture sans cesse croissants” la nuit de l’exécution ratée.

«Le traitement réservé à M. Smith par les accusés ne correspond pas aux normes de la société pour une exécution constitutionnelle. L’exécution bâclée a été terrifiante et extrêmement douloureuse pour M. Smith », ont écrit les avocats de Smith dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral. Le procès accuse l’État d’avoir violé l’interdiction constitutionnelle des châtiments cruels et inhabituels, demande des dommages-intérêts et demande une injonction pour empêcher l’Alabama de “faire une deuxième tentative d’exécution de M. Smith”.

Le département des services correctionnels de l’Alabama n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a annoncé la semaine dernière une pause temporaire dans les exécutions pour revoir le système de la peine capitale de l’État, invoquant les inquiétudes des familles des victimes quant au report des condamnations à mort.

“Pour le bien des victimes et de leurs familles, nous devons faire les choses correctement”, a déclaré Ivey.

Smith devait être mis à mort par injection létale le 17 novembre pour le meurtre pour compte d’Elizabeth Dorlene Sennett en 1988. Les responsables de la prison ont déclaré avoir annulé l’exécution de Smith pour la nuit après avoir été incapables d’établir un accès intraveineux dans la fenêtre de 100 minutes entre le tribunal qui a ouvert la voie pour qu’il commence et une date limite de minuit.

Les avocats de Smith disent que l’État a attaché Smith à la civière de la chambre de la mort vers 20 heures et l’a laissé là même si la 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis a émis un sursis à 19 h 59. Smith n’a pas été informé du sursis et n’avait aucun moyen de communiquer. avec son avocat ou sa famille alors qu’il était attaché à la civière, ont déclaré ses avocats.

“L’exécution s’est poursuivie au mépris du sursis du onzième circuit, M. Smith restant attaché à une civière jusqu’à près de minuit”, ont écrit les avocats.

La Cour suprême des États-Unis a levé la suspension peu de temps à 22h20 et c’est à peu près à ce moment-là que l’équipe d’exécution a commencé à essayer d’établir un accès intraveineux, selon le dossier du tribunal.

Smith a été piqué plusieurs fois avec des aiguilles dans les bras, les mains, le cou et la région de la clavicule “bien au-delà du point où les bourreaux auraient dû savoir qu’il n’était pas raisonnablement possible d’accéder à une veine”, ont écrit ses avocats.

Les avocats de Smith ont écrit que l’équipe a incliné Smith dans “une position de crucifixion inverse” alors qu’il était attaché à la civière et l’a laissé là pendant plusieurs minutes. Les avocats ont déclaré qu’ils pensaient également que l’équipe avait injecté à Smith “une sorte de sédatif et / ou d’anesthésique” – violant les assurances données à un juge fédéral dans le cadre d’une procédure judiciaire selon lesquelles ils n’utilisaient pas d’injections intramusculaires.

Les avocats ont déclaré que l’équipe de la prison avait ensuite utilisé une aiguille de gros calibre pour tenter d’établir une ligne à travers un vaisseau sanguin sous la clavicule. Lorsque Smith n’a pas accédé à une demande de tourner la tête, un sous-directeur a tenu «la tête de Smith dans ses deux mains, l’a serrée sur le côté en disant: ‘Kenny, c’est pour ton bien.’»

Après plusieurs tentatives, l’équipe d’exécution a quitté la chambre et Smith et ses avocats ont appris plus tard quelque temps avant minuit que l’exécution avait été annulée pour la nuit.

C’était la deuxième fois que l’État était incapable de tuer un détenu au cours des deux derniers mois et le troisième depuis 2018. L’État a achevé une exécution en juillet, mais seulement après un retard de trois heures causé au moins en partie par le même problème avec commencer une ligne IV.

Le Département des services correctionnels de l’Alabama a contesté que l’annulation de l’exécution de Smith était le reflet de problèmes. Le département a blâmé l’action en justice tardive, affirmant que “l’ADOC disposait d’un court délai pour achever son protocole”.

Kim Chandler, l’Associated Press