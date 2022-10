Avocats : un détenu a subi la “torture” lors d’une tentative d’exécution

MONTGOMERY, Ala – Un détenu de l’Alabama a déclaré que le personnel pénitentiaire l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure alors qu’ils tentaient de trouver une veine lors d’une injection létale avortée le mois dernier. À un moment donné, ils l’ont laissé suspendu verticalement sur une civière, avant que les responsables de l’État ne prennent la décision d’annuler l’exécution.

Les avocats d’Alan Eugene Miller, 57 ans, ont raconté son expérience lors de la tentative d’exécution du 22 septembre en Alabama dans un dossier déposé la semaine dernière. Les avocats de Miller tentent d’empêcher l’État de tenter une deuxième injection létale.

Deux hommes en gommage ont utilisé des aiguilles pour sonder à plusieurs reprises les bras, les jambes, les pieds et les mains de Miller, à un moment donné en utilisant une lampe de poche de téléphone portable pour les aider à rechercher une veine, selon le dossier du tribunal du 6 octobre. Les avocats ont qualifié Miller de “seul survivant d’exécution vivant aux États-Unis” et ont déclaré que l’Alabama avait soumis Miller “précisément à l’infliction inutile et gratuite de souffrances que le huitième amendement visait à interdire”.

L’Alabama a demandé à la Cour suprême de l’État de fixer une nouvelle date d’exécution pour Miller, affirmant que l’exécution n’avait été annulée qu’en raison d’un problème de temps, l’État étant confronté à un délai de minuit pour lancer l’injection létale.

“Malgré cette exécution ratée, la torture physique et mentale qu’elle a infligée à M. Miller, et le fait que les accusés ont maintenant bâclé trois exécutions par injection létale en seulement quatre ans, les accusés cherchent sans relâche à exécuter à nouveau M. Miller – vraisemblablement par injection létale, », ont écrit les avocats de Miller, faisant référence à une exécution qui a été annulée et à une autre qui a mis trois heures à démarrer.

“Quel est alors, de l’avis des défendeurs, le temps constitutionnel à passer à poignarder quelqu’un avec des aiguilles dans le but de le tuer ?” ses avocats ont écrit.

Le détenu de 351 livres a déclaré lors d’une audience antérieure que le personnel médical avait toujours du mal à accéder à ses veines, et c’est pourquoi il voulait être exécuté par hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution nouvellement approuvée que l’État n’a pas encore essayée.

Miller a déclaré qu’il avait été conduit dans la chambre d’exécution à 22 heures, environ une heure après que la Cour suprême des États-Unis avait levé une injonction qui bloquait l’injonction mortelle, et qu’il avait été attaché à la civière vers 22h15.

Après que les deux hommes aient utilisé des aiguilles pour sonder diverses parties de son corps à la recherche d’une veine, en utilisant également une lampe de poche pour téléphone, Miller a dit aux hommes, “il pouvait sentir qu’ils n’accédaient pas à ses veines, mais qu’ils poignardaient plutôt autour de ses veines”. Plus tard, un troisième homme a alors commencé à se gifler le cou dans une tentative apparente de chercher une veine.

Les trois hommes en tenue de travail ont arrêté leur sondage et ont quitté la chambre après qu’il y ait eu un coup fort à la fenêtre de la chambre de la mort depuis la salle d’observation de l’État, selon le dossier du tribunal. Un agent pénitentiaire a alors soulevé la civière en position verticale. Miller a déclaré que l’horloge murale indiquait 23 h 40 et il a estimé qu’il y était resté pendant environ 20 minutes avant d’être laissé tomber et d’apprendre que son exécution avait été annulée pour la soirée.

“M. Miller se sentait nauséeux, désorienté, confus et craignait de savoir s’il était sur le point d’être tué, et était profondément troublé par sa vision des employés de l’État le regardant silencieusement depuis la salle d’observation alors qu’il était suspendu verticalement à la civière. Du sang coulait de certaines des blessures de M. Miller », indiquait la motion.

Miller a été condamné à mort après avoir été reconnu coupable d’un saccage sur le lieu de travail en 1999 au cours duquel il a tué Terry Jarvis, Lee Holdbrooks et Scott Yancy.

“En raison de l’heure tardive, le département des services correctionnels de l’Alabama était limité dans le nombre de tentatives d’accès intraveineux qu’il pouvait faire. L’ADOC a pris la décision d’arrêter ses efforts pour obtenir un accès intraveineux vers 23h30, ce qui a entraîné l’expiration du mandat d’exécution du tribunal », a écrit le bureau du procureur général de l’État dans la demande d’une nouvelle date.