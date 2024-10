Avocats : Sean ‘Diddy’ Combs cherche à être jugé en avril ou en mai prochain pour trafic sexuel – Entertainment News

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Le magnat de la musique et entrepreneur Sean « Diddy » Combs arrive aux Billboard Music Awards, le 15 mai 2022, à Las Vegas. (Photo de Jordan Strauss/Invision/AP, dossier)

Peignes Sean ‘Diddy’ veut être jugé pour trafic sexuel au printemps prochain, ont déclaré mercredi les avocats du magnat du hip-hop emprisonné à un juge.

Sa préférence pour un procès en avril ou en mai a été mentionnée dans une lettre commune dans laquelle ses avocats et ses procureurs informaient un juge de ce dont ils envisageaient de discuter lors d’une audience jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan. Les procureurs ont déclaré qu’ils seraient disponibles pour le procès, mais n’ont pas précisé quand ils souhaitaient que cela ait lieu.

Combs, 54 ans, est enfermé depuis son arrestation le 16 septembre sur les frais alléguant qu’il a agressé physiquement et sexuellement des femmes pendant des années. Il a plaidé non coupable.

L’acte d’accusation allègue que Combs a contraint et maltraité des femmes avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en recourant au chantage et à des actes de violence, notamment des enlèvements, des incendies criminels et des coups physiques, pour empêcher les victimes de s’exprimer.

Son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré que les procureurs cherchaient à criminaliser les relations sexuelles consensuelles auxquelles son client s’était livré.

Il a déclaré que Combs envisageait de blanchir son nom lors du procès.

La lettre soumise au juge Arun Subramanian, qui devrait présider le procès, ne contenait aucune mention du maintien en détention sans caution de Combs après que deux autres juges, dans des procédures distinctes, ont conclu qu’aucune condition de libération sous caution ne pouvait garantir la protection de la communauté si Combs était libéré. .

Mardi soir, les avocats de Combs ont demandé à la Cour d’appel du deuxième circuit des États-Unis à Manhattan, dans des documents judiciaires, d’annuler les ordonnances de détention et d’autoriser sa libération en attendant son procès.

Le juge Andrew L. Carter Jr., qui s’est depuis récusé de l’affaire, a conclu après une longue enquête sur la libération sous caution il y a trois semaines que les procureurs avaient présenté des « preuves claires et convaincantes » selon lesquelles Combs représentait un danger pour la communauté parce qu’il pourrait entraver le processus en cours. enquête ou falsification de témoins.

Les avocats de Combs ont cependant fait valoir dans leurs documents d’appel que Carter avait rejeté une proposition de caution de 50 millions de dollars qui inclurait la détention à domicile pour des « raisons purement spéculatives ».

« En effet, il ne risque guère de s’enfuir, c’est un père de sept enfants de 54 ans, un citoyen américain, un artiste, un homme d’affaires et un philanthrope au succès extraordinaire, et l’une des personnes les plus reconnaissables au monde », ont écrit les avocats.

Ils ont déclaré que Carter avait « approuvé la rhétorique exagérée du gouvernement et ordonné la détention de M. Combs ».

Dans leur lettre commune soumise avant l’audience de jeudi, les procureurs ont déclaré qu’ils avaient commencé à remettre aux avocats de la défense certaines des preuves « volumineuses » dans l’affaire, y compris des parties de plusieurs téraoctets de matériel contenant des informations stockées électroniquement provenant de Combs et d’autres.

Parmi les éléments déjà remis figurent un ensemble complet de mandats de perquisition dans l’affaire, ainsi qu’un téléphone de Combs qui a été saisi en mars et des rapports sur deux de ses comptes iCloud, ont-ils indiqué. Les procureurs ont déclaré au juge que le gouvernement avait commencé à copier plus de 40 appareils et cinq autres comptes iCloud appartenant à Combs.