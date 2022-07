Avocats : l’homme condamné dans les attentats de Paris en 2015 ne fera pas appel

PARIS (AP) – Le seul assaillant survivant du massacre terroriste de novembre 2015 à Paris a renoncé à faire appel de sa condamnation pour meurtre et de sa peine de prison à vie, ont annoncé mardi ses avocats.

Salah Abdeslam a été reconnu coupable le mois dernier de meurtre et de tentative de meurtre en relation avec une entreprise terroriste, entre autres chefs d’accusation, pour sa participation aux attentats du groupe État islamique contre le théâtre du Bataclan, les cafés parisiens et le stade national de France qui ont fait 130 morts.

Les juges du tribunal spécial antiterroriste de Paris ont infligé à Abdeslam la peine la plus sévère possible en France – la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle – pour avoir participé aux attentats les plus meurtriers du pays en temps de paix le 13 novembre 2015.

Selon ses avocats, Abdeslam, un Belge de 32 ans, a décidé “de renoncer à son droit de faire appel” du verdict et de la peine “pour des raisons connues de lui seul”.

“Cela ne veut pas dire qu’il adhère au verdict et à la perpétuité sans sursis qui en découle”, ont déclaré les avocats, Olivia Ronen et Martin Vettes, dans un communiqué. Ils ont ajouté: “Cela signifie qu’il s’est résigné.”

Ronen a soutenu tout au long du procès marathon d’Abdeslam et de 19 autres hommes que son client n’avait pas fait exploser son gilet rempli d’explosifs ni tué personne la nuit des attentats. Elle a vivement critiqué la condamnation après la fin du procès, déclarant à une station de radio française qu’elle “soulève une question sérieuse”.

Dans un communiqué mardi, Ronen et Vettes ont déclaré que la peine d’emprisonnement à perpétuité pour Abdeslam était “inacceptable” mais qu’ils “respectent la décision de la personne que nous représentons”.

“Il n’y a aucun honneur à condamner les vaincus au désespoir”, ont déclaré les avocats.

Lors de son témoignage au procès, Abdeslam a déclaré qu’il était un ajout de dernière minute à l’équipe de neuf membres qui s’est déployée dans la capitale française pour lancer les attaques coordonnées sur plusieurs sites.

Abdeslam a déclaré être entré dans un bar avec des explosifs attachés à son corps, mais a changé d’avis et a désactivé le détonateur. Le tribunal a conclu que le gilet explosif d’Abdeslam avait mal fonctionné, rejetant son affirmation selon laquelle il avait décidé de ne pas donner suite à sa part de l’attaque.

Le tribunal spécial antiterroriste a également condamné les 19 autres hommes impliqués dans les attentats. Dix-huit ont reçu diverses condamnations liées au terrorisme, et un a été reconnu coupable d’une accusation de fraude moindre. Certains ont été condamnés à perpétuité; d’autres sont sortis libres après avoir été condamnés à une peine de prison.

The Associated Press