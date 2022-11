Avocats: le tireur du supermarché Buffalo envisage de plaider coupable

BUFFALO, NY (AP) – Un homme armé blanc qui a ciblé un supermarché Buffalo dans un quartier à prédominance noire prévoit de plaider coupable lundi d’avoir tué 10 personnes et d’en avoir blessé trois autres, selon des avocats représentant les proches des victimes.

Payton Gendron, 19 ans, doit comparaître devant le tribunal du comté d’Erie pour une audience qui a été reportée d’une semaine par une tempête de neige.

Les avocats de Gendron ont révélé au cours des dernières semaines qu’il prévoyait de plaider coupable à tous les chefs d’accusation dans un acte d’accusation de l’État et de renoncer à son droit d’appel, selon les avocats John Elmore et Terrence Connors, qui représentent les familles des personnes tuées et blessées.

Le procureur du district du comté d’Erie, John Flynn, a refusé de commenter la nature de la comparution devant le tribunal de lundi, citant une ordonnance de bâillon imposée par le tribunal.

L’acte d’accusation de 25 chefs d’accusation du grand jury comprend des accusations de meurtre, de meurtre en tant que crime de haine et de terrorisme domestique motivé par la haine, qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité automatique en cas de condamnation.

Gendron fait également face à des accusations de crimes haineux fédéraux distincts qui pourraient entraîner une peine de mort s’il est reconnu coupable. Le ministère américain de la Justice n’a pas précisé s’il demanderait la peine capitale.

Les enquêteurs ont déclaré que Gendron avait conduit environ trois heures à Buffalo depuis son domicile de Conklin, New York, dans l’intention de tuer autant de Noirs que possible dans un magasin qu’il avait choisi en raison de son emplacement dans un quartier à prédominance noire.

Peu de temps avant d’ouvrir le feu avec un fusil de type AR-15 le 14 mai, il a publié des documents décrivant ses opinions suprémacistes blanches et révélant qu’il planifiait l’attaque depuis des mois. À l’intérieur du magasin, il a parcouru les allées et a retransmis l’attaque en direct à partir d’une caméra montée sur casque alors qu’il filmait les employés et les acheteurs du magasin.

Les personnes tuées étaient âgées de 32 à 86 ans.

Il a été arrêté dans le parking en sortant par l’entrée principale du magasin.

Les proches des victimes ont depuis appelé le Congrès à résoudre les problèmes de suprématie blanche et de violence armée. Un sommet sur l’alimentation organisé par l’avocat et activiste basé à Buffalo, Kevin Gaughan, le mois dernier, s’est concentré sur la réduction du “fossé de l’épicerie” mis à nu par l’attaque contre le seul supermarché du quartier.

Le supermarché a été fermé pendant deux mois.

