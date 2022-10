Avocats: le président du GOP de l’Arizona a plaidé du cinquième au panel du 6 janvier

PHOENIX (AP) – Le président du Parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, a refusé de répondre aux questions lors d’une déposition du comité de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole, a révélé mardi un avocat du panel lors d’une audience à Phoenix.

L’avocat Eric Columbus a déclaré à un juge fédéral que Ward avait affirmé son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination lorsqu’elle s’était conformée à une assignation à comparaître du comité de la Chambre.

Le détail de la déposition de Ward est venu lors d’une audience où les avocats ont exhorté un juge fédéral à empêcher le comité d’obtenir ses relevés téléphoniques pendant qu’elle fait appel. La juge de district américaine Diane Humetewa a statué le 23 septembre que les arguments de Ward selon lesquels ses enregistrements d’appels téléphoniques devraient être secrets n’étaient pas légalement acceptables.

L’avocat du quartier Laurin Mills a présenté la lutte contre les enregistrements téléphoniques comme ayant des implications majeures pour la démocratie, à égalité sinon plus que la violente insurrection qui s’est déroulée au Capitole.

“C’est la première fois dans l’histoire américaine qu’un comité restreint du Congrès des États-Unis contrôlé par un parti assigne à comparaître les dossiers du président d’État du parti rival”, a déclaré Mills.

Il a déclaré que le résultat créerait un précédent important, non seulement pour le cas actuel, mais pour d’autres qui surviendront lorsque les républicains contrôleront finalement le Congrès.

Le comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque contre le Capitole recherche des enregistrements téléphoniques juste avant les élections de novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Cela inclurait une période où Ward faisait pression pour que la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump soit annulée et pendant que le Congrès était mis en place pour certifier les résultats.

Kelli Ward et son mari Michael Ward étaient des électeurs présidentiels qui auraient voté pour Trump au Collège électoral s’il avait gagné l’Arizona. Tous deux ont signé un document affirmant à tort qu’ils étaient les véritables électeurs de l’Arizona, malgré la victoire du démocrate Joe Biden dans l’État.

Columbus a déclaré que les enquêteurs obtiennent tout le temps des relevés téléphoniques et a noté que les enquêteurs du Congrès ne peuvent arrêter ou accuser quiconque d’un crime. Et il a noté que le Congrès ne savait pas tout ce qui était impliqué dans l’action de Ward pour annuler la victoire du président Joe Biden en 2020.

“Dr. Ward a été déposée par le comité restreint et elle a refusé de répondre à toutes les questions de fond en vertu de ses droits en vertu du cinquième amendement », a-t-il déclaré. “Il y a d’autres aspects de son implication qui ne sont pas entièrement compris à ce stade.”

Ward n’est pas le premier témoin à refuser les questions du comité. Parmi les autres personnes qui ont affirmé leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination, citons les alliés de Trump, Michael Flynn, Roger Stone et l’avocat John Eastman. Le théoricien du complot Alex Jones a également affirmé ses droits au cinquième amendement.

Le comité a parlé à plus de 1 000 autres témoins, dont de nombreux assistants de la Maison Blanche et plusieurs avocats et confidents de Trump.

Mais Mills a noté lors de l’audience qu’une enquête criminelle parallèle était en cours, et dans l’appel, ses avocats ont noté qu’elle et les 10 autres faux électeurs de l’Arizona avaient reçu des assignations à comparaître du ministère de la Justice.

“Tout ce que je peux dire, c’est que si nous faisons cela mal, nous créerons un précédent pire que l’émeute du Capitole”, a déclaré Mills.

Mills a déclaré au juge que la 9e US Circuit Court of Appeals avait établi un calendrier de briefing et pourrait statuer sur l’affaire dès janvier. Columbus a noté que ce sera probablement trop tard, puisque le comité se dissout le 3 janvier, à la fin de la session actuelle du Congrès.

Les quartiers disent que l’assignation devrait être annulée car elle viole leurs droits au premier amendement, viole les règles de la maison et dépasse l’autorité du comité du 6 janvier. Humetewa a rejeté chaque argument à tour de rôle dans sa décision précédente et examine leur demande de bloquer l’accès pendant l’appel.

Kelli Ward est un allié fidèle de Trump qui a promu de manière agressive la fausse affirmation selon laquelle les élections lui ont été volées. Dans les jours qui ont suivi les élections, elle a fait pression sur les républicains du conseil de surveillance du comté de Maricopa pour qu’ils enquêtent sur les allégations de fraude non étayées avant que les résultats des élections ne soient certifiés, selon des messages texte publiés par le comté.

Un porte-parole de la. Le comité 6 n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaire.

___

Les écrivains d’Associated Press Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué depuis Washington.

Bob Christie, l’Associated Press