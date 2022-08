Avocats : Condamnation en 1997 pour décès annulée ; prisonnier libéré

NEW ORLEANS (AP) – Un homme condamné et emprisonné pendant plus de 20 ans pour la mort par balle d’un autre homme en 1997 à la Nouvelle-Orléans a été libéré lundi après que les procureurs ont convenu que sa condamnation devait être annulée.

Les archives judiciaires montrent qu’une requête en annulation de la condamnation de Cedric L. Dent, 47 ans, dans la mort par balle d’Anthony Milton a été accordée par un juge lundi et le bureau du procureur de district a accepté de ne pas poursuivre l’affaire.

La fusillade s’est produite devant un supermarché de la Nouvelle-Orléans, selon les archives judiciaires.

L’organisation Innocence Project New Orleans a déclaré que son enquête avait déterminé que les procureurs dans les années 1990 avaient retenu des documents montrant qu’un témoin de la fusillade avait donné une description qui ne correspondait pas à Dent, et que l’histoire d’un témoin clé avait changé plusieurs fois avant qu’il ne témoigne au procès.

« Cedric Dent est victime des échecs de tous les systèmes mis en place pour protéger ses droits en tant que personne accusée d’un crime – un service de police qui a fait le strict minimum pour enquêter sur un crime grave ; des avocats qui n’avaient pas les ressources ou les moyens d’enquêter sur son cas ; et un bureau du procureur de district qui a dissimulé des preuves qui auraient dû être remises et auraient aidé M. Dent à obtenir le verdict de non-culpabilité qu’il méritait au procès », a déclaré Meredith Angelson, l’un des avocats de M. Dent, dans un communiqué publié par l’organisation. .

Innocence Project New Orleans a déclaré que Dent avait été libéré lundi du pénitencier d’État.

L’organisation a déclaré que Dent est le neveu d’un autre de ses clients, Elvis Brooks. Brooks a été libéré en 2019 après avoir purgé 42 ans pour un meurtre lié à un vol à main armée. Brooks avait 62 ans au moment de sa libération. Il a toujours dit qu’il n’était pas impliqué dans le vol. Après que l’IPNO ait trouvé des preuves qui avaient été retenues lors de son procès, les procureurs ont convenu d’un accord qui le libérerait s’il plaidait coupable du crime moindre d’homicide involontaire. Lorsqu’il a été libéré, Brooks a déclaré qu’il avait plaidé pour gagner sa liberté.

Kevin Mcgill, Associated Press