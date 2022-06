Avocat : un homme impliqué dans un meurtre dans un train a été abattu en état de légitime défense

SAN FRANCISCO (AP) – Un homme qui a tiré et tué un passager dans un train de banlieue du métro de San Francisco sera accusé de crimes commis avec une arme à feu mais pas d’homicide dans ce qui était “clairement” un cas de légitime défense après avoir été attaqué avec un couteau, a déclaré lundi son avocat.

Javon Green, 26 ans, sera accusé d’avoir une arme dissimulée dans un lieu public et d’avoir une arme chargée dans un lieu public, deux crimes qui pourraient éventuellement être réduits à des délits, a déclaré l’avocat Randy Knox au San Francisco Chronicle.

Green devait comparaître devant le tribunal mardi.

Le bureau du procureur du district de San Francisco a refusé de commenter le journal lundi. Les messages de l’Associated Press demandant des commentaires n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Green a abattu Nesta Bowen, 27 ans, mercredi dernier dans un train Muni, a déclaré son avocat.

Knox a déclaré au journal que son client était un agent de sécurité qui portait une arme à feu pour se protéger parce qu’il avait été abattu deux fois et qu’il avait tenté à deux reprises de s’éloigner d’un homme dans le train qui serait Bowen.

L’homme était assis à côté de Green. Selon le récit de son client, l’homme marmonnait et disait “des choses agressives” à Green, qui s’est levé et s’est éloigné de lui, mais l’homme l’a suivi et a sorti un couteau de son pantalon, a déclaré Knox.

Selon Knox, Green lui a dit: “‘qu’est-ce que tu vas faire, me poignarder?'”

“Et c’est là qu’il a commencé à s’enfuir”, a déclaré Knox. “C’est un cas clair de légitime défense.”

Des images de surveillance obtenues par le Chronicle semblaient montrer l’homme tirant quelque chose de sa poche et chargeant Green, se balançant au visage avec son poing et ce qui semble être un couteau, selon le journal.

Green recule mais alors qu’ils approchent de la fin du wagon, Green tire sur l’homme, a indiqué le journal.

Selon la police, le tireur a pris la fuite lorsque le train s’est arrêté dans le quartier de Castro. Green a été arrêté le lendemain dans la ville de Pittsburg, dans la région de la baie de San Francisco.

Un passager du train âgé de 70 ans a été blessé et a reçu des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Knox a déclaré que Green s’était excusé auprès de l’homme et des autres passagers du train.

The Associated Press