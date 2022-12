Avocat: Un homme accusé de plans de tir dans le métro de New York plaide coupable

NEW YORK (AP) – Un homme accusé d’avoir blessé 10 personnes lorsqu’il a tiré avec une arme à feu dans une voiture de métro bondée de Brooklyn plus tôt cette année a déclaré à ses avocats qu’il aimerait plaider coupable le mois prochain.

Frank James, 63 ans, veut plaider coupable la première semaine de janvier, ont déclaré mercredi les avocats dans une lettre adressée au juge de district américain William F. Kuntz II, qui supervise l’affaire, à Brooklyn.

La révélation par les avocats de la défense sur le papier à en-tête des Federal Defenders of New York est intervenue juste un jour après que l’équipe de la défense eut demandé l’ajournement d’un procès prévu pour fin février. Les avocats ont déclaré qu’il fallait plus de temps pour examiner les preuves et parce que les procureurs avaient mis à jour il y a des semaines l’acte d’accusation avec de nouvelles accusations.

Les procureurs se sont opposés à un report du procès, affirmant que les victimes par balle méritaient que justice soit rendue sans délai raisonnable.

James est détenu dans une prison fédérale à Brooklyn depuis son arrestation après l’attaque du 12 avril contre une voiture de métro remplie de navetteurs du matin.

Un porte-parole du procureur fédéral de Brooklyn a refusé de commenter.

Les autorités ont déclaré que James avait tiré des coups de feu dispersés au hasard dans le train. Il avait publié des dizaines de vidéos en ligne dénonçant la race, la violence et ses luttes contre la maladie mentale.

La fusillade s’est produite un mois avant qu’un homme armé n’abatte et tue un passager d’une rame de métro en mouvement à New York alors qu’elle traversait le pont de Manhattan.

