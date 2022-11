Avocat: punition nécessaire pour les réclamations Sandy Hook d’Alex Jones

HARTFORD, Conn. (AP) – Un avocat des familles de Sandy Hook a déclaré lundi que des dommages-intérêts punitifs importants devaient être imposés à Alex Jones pour le dissuader, ainsi que d’autres théoriciens du complot, de continuer à dire à leurs partisans que la fusillade de Newtown en 2012 était un canular, en plus aux près d’un milliard de dollars qu’il a déjà été condamné à payer aux proches des victimes.

Les commentaires de l’avocat Christopher Mattei sont intervenus lors d’une audience par vidéoconférence devant un juge du Connecticut sur le montant des dommages-intérêts punitifs que l’hôte d’Infowars et sa société, Free Speech Systems, devraient payer aux familles des victimes. Dans un calcul hypothétique, les avocats des familles affirment que les dommages-intérêts punitifs pourraient totaliser 2,75 billions de dollars, mais ils n’ont pas demandé de montant précis.

La juge Barbara Bellis a déclaré qu’elle statuerait à une date ultérieure.

L’avocat de Jones, Norm Pattis, a fait valoir que les dommages-intérêts punitifs devraient être minimes, car le verdict du jury de 965 millions de dollars du mois dernier sur les dommages-intérêts compensatoires est si important et “sans précédent” qu’il est l’équivalent fonctionnel des dommages-intérêts punitifs. Mattei n’était pas d’accord.

“Ici, où – à notre avis – la conduite s’élève vraiment au niveau d’une conduite répréhensible, perverse, vraiment malveillante, il n’y a aucune situation dans laquelle … des dommages-intérêts punitifs nominaux seraient suffisants en vertu de la loi”, a déclaré Mattei au juge. “Il n’y a vraiment aucun moyen pour aucun d’entre nous, je pense, de comprendre le genre de dépravation qu’il a fallu à M. Jones pour faire ce qu’il a fait.”

Jones, basé à Austin, au Texas, a continué à dénoncer le procès comme étant injuste et une atteinte aux droits à la liberté d’expression. Il a annoncé qu’il ferait appel du verdict et a déjà demandé un nouveau procès. Il a également déclaré qu’il n’avait pas 2 millions de dollars à son actif, il ne pouvait donc pas payer le verdict.

Pattis a demandé lundi comment le jury était arrivé au chiffre de 965 millions de dollars. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve au procès de la valeur nette de Jones ou de Free Speech Systems.

“Le jury a rendu un verdict inhabituel”, a déclaré Pattis. « Vous ne proposerez jamais un algorithme qui l’explique. Ces chiffres sont tout simplement sans précédent dans l’histoire du Connecticut, peut-être dans l’histoire de n’importe quel cas aux États-Unis.

Vingt élèves de première année et six éducateurs ont été tués dans la fusillade à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown. Les proches de huit victimes et un agent du FBI qui ont répondu à l’école ont poursuivi Jones et Free Speech Systems, qui ont été reconnus coupables l’année dernière de diffamation, d’infliction de détresse émotionnelle et de violation de la loi sur les pratiques commerciales déloyales du Connecticut.

Les 15 plaignants ont témoigné avec émotion au cours du procès d’un mois, décrivant comment ils ont été menacés et harcelés pendant des années par des personnes qui pensent que la fusillade n’a pas eu lieu.

Des étrangers se sont présentés à certaines de leurs maisons et ont confronté certains d’entre eux en public. Les gens leur ont lancé des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux et dans les e-mails. Et certains ont dit avoir reçu des menaces de mort et de viol.

Le verdict du jury visait à indemniser les plaignants pour leur détresse émotionnelle passée, actuelle et future, la diffamation et les violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales. Le jury a également déclaré que des dommages-intérêts punitifs étaient justifiés pour pénaliser Jones pour sa conduite. Bellis décidera du montant de ces dommages.

Les dommages-intérêts punitifs sont généralement limités aux honoraires d’avocat pour détresse émotionnelle et diffamation, mais ces dommages-intérêts ne sont pas plafonnés en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales, qui interdit les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale.

Les avocats des familles Sandy Hook doivent obtenir un tiers des dommages-intérêts compensatoires reçus, en vertu d’un mandat. Jones et Free Speech Systems pourraient donc être condamnés à payer 322 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs aux plaignants en plus de près de 1 milliard de dollars.

Et Jones pourrait être condamné à payer encore plus de dommages-intérêts punitifs en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales. Ces dommages-intérêts sont généralement plusieurs fois supérieurs aux dommages-intérêts compensatoires, selon les avocats des familles. Mattei a déclaré que Jones devrait être puni par la loi pour sa critique continue du procès, du juge et des avocats des plaignants.

Pattis a répliqué qu’aucune preuve n’a été présentée au procès que Jones ait envoyé quelqu’un pour menacer et harceler les familles. Il a également déclaré qu’un verdict d’un milliard de dollars était suffisamment élevé pour être puni et dissuasif, et qu’aucun dédommagement ne devrait être accordé en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales.

« Mon point de vue est que si un milliard ne le fait pas, un billion ne le fera pas. 3 billions de dollars ne suffiront pas », a déclaré Pattis.

Au Texas, les parents de deux autres enfants tués dans la fusillade ont intenté des poursuites similaires contre Jones. Un jury dans l’une des affaires a ordonné à Jones de payer près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts, et le deuxième procès au Texas devrait commencer vers la fin de l’année. Le verdict de 50 millions de dollars devrait être réduit en raison des plafonds du Texas sur les dommages-intérêts.

Dave Collins, l’Associated Press