Un avocat désormais radié qui a plaidé coupable de crimes fédéraux liés aux escroqueries de sociétés écrans est répertorié en tant qu’avocat dans les premiers documents financiers déposés par une société du New Jersey dont la valorisation des actions a atteint 100 millions de dollars ou plus malgré la possession d’une seule petite épicerie fine.

L’ancien avocat, Gregg Jaclin, a été copié sur les communications déposées par le propriétaire de charcuterie Hometown International avec la Securities and Exchange Commission de 2014 à 2016, selon les archives.

Ils comprennent le tout premier document déposé par Hometown auprès de la SEC qui est accessible au public.

En juin 2020, Jaclin a plaidé coupable à des accusations criminelles de complot et d’entrave à la justice. Séparément, dans une affaire connexe, la SEC en 2019 a prononcé un jugement définitif contre lui « pour avoir dirigé un stratagème frauduleux de fabrique de coquillages par le biais duquel des sociétés fictives ont été rendues publiques et vendues dans un but lucratif », a noté un communiqué de presse cette année-là.

Les sociétés impliquées dans ce comportement – dont aucune n’était Hometown International – ont été constituées au Nevada avec l’aide de Jaclin, qui était radié pour sa conduite par le barreau du New Jersey en octobre dernier.

Les archives montrent que Hometown International, tout en ayant sa seule entreprise dans le sud du New Jersey, était elle-même constituée au Nevada.

Dans une lettre de 2015 à Hometown International, le personnel de la SEC a écrit: «Nous pensons que vous êtes une société écran».

Hometown International et ses dirigeants n’ont pas été accusés par la SEC ou d’autres autorités gouvernementales d’actes répréhensibles.