Avocat : l’ex-officier qui a tué Lyoya ne devrait pas être jugé

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Un ancien officier de police du Michigan qui a tiré sur un automobiliste noir à l’arrière de la tête lors d’une lutte pour un Taser ne devrait pas être jugé, ont fait valoir les avocats de l’accusé alors qu’ils exhortaient un juge à rejeter le Cas.

L’ancien officier de Grand Rapids, Christopher Schurr, est accusé de meurtre au deuxième degré dans la mort de Patrick Lyoya. Lundi, les avocats de Schurr ont déposé une requête visant à faire annuler une décision selon laquelle un procès devant jury devrait avoir lieu dans l’affaire, ont rapporté les médias.

Les avocats de Schurr disent dans le dossier que Schurr a agi en état de légitime défense et que la loi du Michigan autorise les policiers à utiliser une force mortelle pour empêcher quelqu’un de fuir et de procéder à une arrestation.

«Le tribunal de district a commis une erreur dans ses conclusions juridiques concernant les moyens de défense soulevés, et les preuves du gouvernement présentées lors de l’examen préliminaire n’ont pas fourni de faits contestés qui laisseraient toute question ouverte à un jury pour décider ou étayer une conclusion selon laquelle l’agent Schurr a commis un crime. », selon la requête que les médias ont obtenue des avocats de Schurr.

Un jury décidera si l’utilisation de la force meurtrière par Schurr était nécessaire “après un procès complet et équitable”, a déclaré le juge de district Nicholas Ayoub en octobre.

Le procès doit commencer le 13 mars.

Lyoya, 26 ans, s’est brièvement enfui d’un arrêt de la circulation, puis s’est attaqué à Schurr sur une pelouse avant que l’officier blanc ne lui tire dessus à bout portant en avril dernier. Le dernier moment a été enregistré sur vidéo par un homme qui était passager dans la voiture avec Lyoya.

Schurr a dit à plusieurs reprises à Lyoya de retirer ses mains du Taser de l’officier, selon la vidéo. Le réfugié congolais était au sol lorsqu’il a été tué.

Schurr, un officier pendant sept ans, a été licencié en juin après avoir été accusé de meurtre.

Les avocats de la famille de Lyoya ont intenté une action en justice fédérale le mois dernier contre Schurr et la ville de Grand Rapids.

Il demande 100 millions de dollars et accuse Schurr d’avoir utilisé une force inutile, illégale et excessive contre Lyoya et d’avoir fait preuve de négligence grave. Il allègue également que les politiques de recours à la force de la police de la ville sont erronées et sont en grande partie responsables de la mort de Lyoya.

Grand Rapids, qui compte environ 200 000 habitants, se trouve à 260 kilomètres à l’ouest de Détroit.

Le meurtre de Lyoya par un officier est survenu après de nombreux autres ces dernières années impliquant des Noirs, dont George Floyd, dont la mort à Minneapolis a déclenché un calcul national sur la race.

The Associated Press