Avocat: les Émirats arabes unis annulent la peine de l’ancien avocat de Khashoggi

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les Émirats arabes unis ont annulé mercredi une peine de trois ans de prison pour un citoyen américain qui avait représenté le journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, a déclaré l’un de ses avocats, le punissant plutôt d’une amende de 1,36 million de dollars. et la déportation.

Le citoyen américain, l’avocat basé en Virginie, Asim Ghafoor, avait été condamné par contumace aux Émirats arabes unis pour des accusations obscures, notamment de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Les autorités n’ont pas publié de détails sur l’affaire, affirmant seulement qu’il s’agissait de transferts d’argent illégaux via le système bancaire des Émirats arabes unis.

Le mois dernier, les partisans de Ghafoor affirment que des agents de sécurité émiratis l’ont arrêté à son atterrissage à l’aéroport international de Dubaï et l’ont envoyé dans un centre de détention à Abu Dhabi, où il a été condamné à trois ans de prison suivis d’une expulsion.

L’avocat de Ghafoor a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il ne voulait pas perturber la procédure car son client se trouvait toujours aux Émirats arabes unis. Il a déclaré que Ghafoor avait été condamné à payer l’amende de 1,36 million de dollars avant de pouvoir quitter le pays.

Il n’y a pas eu de reconnaissance immédiate des responsables émiratis. L’ambassade des États-Unis à Abu Dhabi n’a pas répondu à la demande de commentaires.

Ghafoor avait transité par Dubaï en route vers Istanbul pour un mariage familial. Ses partisans disent qu’il n’avait aucune idée que les Émirats arabes unis l’avaient condamné à un moment donné dans le passé.

Les autorités émiraties affirment avoir enquêté sur Ghafoor à la demande des États-Unis. Le département d’État, cependant, a déclaré que Washington n’avait pas ordonné la détention de Ghafoor. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

L’avocat de Ghafoor a rejeté les accusations d’évasion fiscale et de transferts d’argent illégaux. Ses partisans insistent sur le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre contre les accusations et décrivent son procès et sa condamnation comme injustes.

Ghafoor siège au conseil d’administration de l’organisme de surveillance des droits de l’homme Democracy for the Arab World Now, basé à Washington, DAWN, qui est très critique des violations des droits de l’homme dans les EAU autocratiques.

Le lien de Ghafoor avec Khashoggi, le dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post qui a été tué et démembré par des agents saoudiens en Turquie en 2018, a rehaussé le profil de l’affaire. Cependant, le département d’État a déclaré que rien n’indiquait que la détention de Ghafoor était liée à son association avec Khashoggi.

De nombreux étrangers ont atterri en prison aux Émirats arabes unis après avoir enfreint le système juridique strict de la fédération basé sur la loi islamique. Même les plus petites dettes peuvent entraîner des années de prison. La fédération de sept émirats interdit également les partis politiques.

Isabel Debré, Associated Press