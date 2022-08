Avocat: les Émirats arabes unis annulent la peine de l’ancien avocat de Khashoggi

Le citoyen américain, l’avocat basé en Virginie, Asim Ghafoor, avait été condamné par contumace aux Émirats arabes unis pour des accusations obscures, notamment de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les Émirats arabes unis ont annulé mercredi une peine de trois ans de prison pour un citoyen américain qui avait représenté le journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, a déclaré l’un de ses avocats, le punissant à la place d’une amende de 1,36 million de dollars et d’une expulsion.

Les autorités n’ont pas publié de détails sur l’affaire, affirmant seulement qu’il s’agissait de transferts d’argent illégaux via le système bancaire des Émirats arabes unis.

Le mois dernier, les partisans de Ghafoor affirment que des agents de sécurité émiratis l’ont arrêté à son atterrissage à l’aéroport international de Dubaï et l’ont envoyé dans un centre de détention à Abu Dhabi, où il a été condamné à trois ans de prison suivis d’une expulsion.

L’avocat de Ghafoor a rejeté les accusations d’évasion fiscale et de transferts d’argent illégaux. Ses partisans insistent sur le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre contre les accusations et décrivent son procès et sa condamnation comme injustes.