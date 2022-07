Avocat: le policier de Chicago qui a tiré sur un homme en fuite gardera son emploi

CHICAGO (AP) – L’avocat de la famille d’un homme abattu par un policier de Chicago l’année dernière a déclaré jeudi que le conseil de police de Chicago avait rejeté une recommandation de licencier l’officier.

Le membre du conseil de police, Stephan Block, a examiné l’enquête et la recommandation de licenciement du Bureau civil de la responsabilité de la police et l’a rejetée, a déclaré Todd Pugh, avocat de la famille d’Anthony Alvarez.

Le Chicago Police Board est un organisme civil indépendant qui statue sur les affaires disciplinaires de la police.

Alvarez, 22 ans, a été abattu par le policier de Chicago Evan Solano à la suite d’une poursuite à pied en mars 2021.

Pugh a déclaré que la décision de Block était basée sur le fait que le département de police n’avait pas de politique formelle de poursuite à pied à l’époque, a rapporté le Chicago Tribune.

La famille Alvarez est “consternée par la décision de M. Block de simplement recommander une suspension de 20 jours d’un policier qui, selon la COPA, a violé de nombreuses politiques et directives avant de tuer Anthony Alvarez”, a déclaré Pugh dans un communiqué.

Alvarez a été abattu alors qu’il s’éloignait de Solano, qui le poursuivait et lui criait de “lâcher l’arme”, a montré une vidéo de la fusillade publiée l’année dernière. Solano a tiré des coups de feu et des images montrent qu’Alvarez a laissé tomber un pistolet alors qu’il tombait au sol. Il a reçu une balle dans le dos et la cuisse, une autopsie a révélé plus tard.

Sa famille a déposé une plainte en février alléguant que la ville est responsable de sa mort en partie parce que le département de police de Chicago n’avait pas de politique sur les poursuites à pied à l’époque.

En mars, l’avocate de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, a annoncé que son bureau n’engagerait pas de poursuites pénales contre Solano. Elle a déclaré que les procureurs avaient déterminé que Solano croyait raisonnablement qu’il était en danger lorsqu’il a ouvert le feu.

Le département de police a publié sa version finale d’une politique de poursuite à pied en juin, qui était en préparation depuis plus d’un an depuis la fusillade d’Alvarez et de Toledo.

