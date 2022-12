Avocat: le chef du complot d’enlèvement ne devrait pas être condamné à perpétuité

Le chef d’un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, ne devrait pas être condamné à la prison à vie parce que les procureurs fédéraux ont exagéré son rôle dans le complot et ont créé un “faux récit d’un chef paramilitaire terrifiant”, affirme son avocat.

L’avocat Christopher Gibbons a déclaré dans son mémorandum de condamnation déposé vendredi soir pour Adam Fox que le gouvernement avait utilisé des “descriptions histrioniques” de Fox pour exagérer “ses intentions réelles ou ses capacités réelles”.

Le dépôt devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, Michigan, est intervenu après que les procureurs ont déclaré au tribunal lundi dans leur recommandation de condamnation qu’une peine de prison à vie serait justifiée pour Fox, affirmant que son objectif dans le complot d’enlèvement de 2020 était un précurseur de l’extrémisme antigouvernemental endémique. .

Fox et le co-accusé Barry Croft Jr. ont été reconnus coupables en août de complot en vue de kidnapper Whitmer. Ils ont également été reconnus coupables de complot en vue d’obtenir une arme de destruction massive.

Le FBI a mis fin au complot d’enlèvement avec des arrestations en octobre 2020. Des preuves ont montré que Fox et d’autres se sont entraînés avec des armes à feu dans des “maisons de tir” grossièrement construites dans le Wisconsin et le Michigan et se sont rendus à Elk Rapids, dans le Michigan, pour repérer la maison de vacances de Whitmer. La stratégie consistait à faire sauter un pont pour ralentir les policiers qui répondaient à un enlèvement, selon les preuves du procès.

Mais Gibbons a déclaré dans le dossier de vendredi que “dans ce cas, il n’y avait aucune bombe” et qu’aucun fonds “pour payer la” bombe “” n’avait été fourni à un agent du FBI qui travaillait sous couverture et avait trompé le groupe en lui faisant croire qu’il connaissait quelqu’un dans l’industrie minière qui pourraient obtenir des explosifs de haute qualité.

Il a déclaré que “le mémorandum de condamnation des procureurs utilise un langage exagéré pour créer le faux récit d’un chef paramilitaire terrifiant”.

“Adam Fox est décrit comme créant une armée avec un cadre d’opérateurs. Par exemple, la conduite d’Adam Fox est comparée à celle de Timothy McVeigh qui a commis un véritable attentat à la bombe qui a tué 168 personnes, dont 19 enfants », a écrit Gibbons.

“Ces descriptions histrioniques d’Adam Fox ne traitent pas rationnellement de sa conduite réelle et ne reflètent pas avec précision ses intentions réelles ou ses capacités réelles.”

Au procès, Gibbons a dépeint Fox comme malheureux et pratiquement sans abri, un homme à la bouche bruyante et vile qui vivait dans le sous-sol d’un magasin d’aspirateurs de la région de Grand Rapids. Il a répété cette description dans le dossier de vendredi, qualifiant son client de “réparateur d’aspirateurs au chômage qui exprimait ses frustrations sur les réseaux sociaux mais respectait les lois de l’État du Michigan”.

Le juge de district américain Robert Jonker doit condamner Fox le 27 décembre. Croft, un camionneur de Bear, Delaware, sera condamné le 28 décembre. Deux autres hommes ont plaidé coupable au complot d’enlèvement et ont témoigné contre Fox et Croft, tandis que deux d’autres hommes ont été acquittés au printemps dernier.

En octobre, devant un tribunal d’État, trois membres d’un groupe paramilitaire appelé les Wolverine Watchmen ont été reconnus coupables d’avoir apporté leur soutien à Fox.

