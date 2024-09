Avocat : l’adolescent accusé d’avoir tiré sur une recrue des 49ers de San Francisco ne devrait pas être accusé de tentative de meurtre

SAN FRANCISCO — L’avocat d’un lycéen de 17 ans accusé d’avoir tiré en plein jour sur le receveur débutant des 49ers de San Francisco Ricky Pearsall Il a déclaré mardi que de nouvelles preuves vidéo étayaient sa théorie selon laquelle l’adolescent ne devrait pas être accusé de tentative de meurtre.

Le défenseur public adjoint de San Francisco, Bob Dunlap, a déclaré après une audience préliminaire au cours de laquelle l’adolescent a renoncé à son droit à un procès rapide que les preuves qu’il avait trouvées montraient que ce qui s’était passé l’après-midi du 31 août à Union Square était une tentative de vol et non une tentative de meurtre.

Il a déclaré que les images qu’il a partagées avec les procureurs montraient « qu’il s’agissait d’une lutte assez longue » entre les deux, Pearsall prenant le dessus sur l’adolescent.

« Cela confirme ce que j’ai toujours cru et ma théorie dans cette affaire, à savoir qu’il s’agit d’une tentative de vol et non d’une tentative de meurtre », a déclaré Dunlap.

Pearsall, 23 ans, marchait seul vers sa voiture après avoir fait du shopping dans des magasins de luxe à Union Square le 31 août lorsque le suspect aurait vu que le joueur de la NFL portait une montre Rolex et d’autres bijoux coûteux et aurait tenté de le voler sous la menace d’une arme, a déclaré la police de San Francisco.

Une bagarre s’en est suivie et des coups de feu provenant de l’arme à feu du suspect ont touché Pearsall et l’adolescent, qui a été touché au bras, ont-ils déclaré.

L’adolescent, qui vit à Tracy, une ville située à environ 100 kilomètres à l’est de San Francisco, a été arrêté à environ un pâté de maisons de l’endroit où il aurait affronté Pearsall.

Brooke Jenkins, procureure du district de San Francisco a inculpé l’adolescent la semaine dernière avec tentative de meurtre, agression avec une arme semi-automatique et tentative de vol au deuxième degré. Son bureau a par la suite ajouté plusieurs accusations liées aux armes à feu.

Mme Jenkins n’a pas encore décidé si elle jugerait le mineur comme un adulte et a déclaré que son bureau avait besoin de temps pour enquêter davantage et, le cas échéant, demander au tribunal de transférer l’affaire devant un tribunal pour adultes. La loi californienne interdit aux procureurs d’inculper un mineur comme un adulte sans l’approbation d’un juge.

Le joueur débutant des 49ers a été touché à la poitrine par une balle tirée à bout portant, ont indiqué les autorités. Sa mère, Erin Pearsall, a indiqué sur les réseaux sociaux que la balle avait traversé le côté droit de la poitrine de son fils et était ressortie par le dos sans toucher aucun organe vital.

Pearsall a été libéré de l’hôpital un jour plus tard. Deux jours après la tentative de vol, il était de retour dans les locaux de l’équipe.

Il était présent au match d’ouverture de la saison de l’équipe au Levi’s Stadium lundi soir lorsque les premiers intervenants qui l’ont aidé après la fusillade ont été honorés et ont reçu des maillots signés de sa part.

La fusillade de Pearsall dans un quartier commerçant haut de gamme du centre-ville a mis le Les projecteurs nationaux sont à nouveau braqués sur une ville Cette ville a dû faire face à des vols à l’étalage éhontés, à des devantures de magasins vides et à des agressions contre des personnes âgées d’origine asiatique avant que les électeurs ne choisissent un nouveau maire. La maire London Breed, une démocrate, est en lice pour sa réélection en novembre.