Avocat: La décision de Washington dans l’affaire d’un homme noir a montré des préjugés raciaux

SEATTLE (AP) – L’avocat d’un homme noir purgeant une peine virtuelle d’emprisonnement à perpétuité pour des fusillades qu’il a commises à 17 ans a demandé à la Cour suprême de Washington de reconsidérer une décision partagée qui a confirmé sa peine, affirmant que la clémence accordée aux accusés blancs dans des situations similaires révèle racial biais.

Le mois dernier, le tribunal a confirmé la peine de 61 ans de Tonelli Anderson, 45 ans, pour les dissidences énergiques de quatre juges.

La décision a abandonné un précédent publié un an plus tôt dans lequel le tribunal avait déclaré – dans le cas d’un accusé blanc – que des peines aussi longues pour les tueurs de mineurs étaient inconstitutionnelles car elles ne leur laissaient aucune chance de vivre une vie significative en dehors de la prison.

“Lorsque cette Cour rend des décisions reflétant des préjugés raciaux, elle doit les examiner et les corriger”, a écrit Travis Stearns, un avocat du Washington Appellate Project, dans une requête déposée la semaine dernière. “Parce que cette décision reflète un tel parti pris, cette Cour devrait reconsidérer sa décision et accorder à Tonelli le même soulagement que les plaideurs blancs qui ont comparu devant cette Cour ont reçu.”

Lundi, trois organisations de défense des droits civiques – le Centre Fred T. Korematsu pour le droit et l’égalité de la faculté de droit de l’Université de Seattle ; le Juvenile Law Center, basé à Philadelphie ; et Huy, qui soutient les détenus autochtones dans le nord-ouest du Pacifique – a déposé un dossier d’ami du tribunal disant que la décision était également erronée car elle ne tenait pas compte de la capacité de réhabilitation du jeune accusé.

Anderson avait 17 ans lorsqu’il a tiré sur deux femmes, tuant l’une et aveuglant l’autre, lors d’un vol de drogue à Tukwila en 1994. Un complice a également tiré et tué un homme dans la même maison.

Anderson n’a pas été immédiatement arrêté, mais a continué à commettre d’autres crimes en tant que jeune adulte, y compris des agressions et des vols, et il a écrit des lettres à des copines se vantant de la fusillade. Ce n’est qu’en 1998, après que quelqu’un a informé les enquêteurs des lettres, qu’il a été inculpé.

Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2000 et condamné à 61 ans. À la suite de décisions fédérales et étatiques selon lesquelles les enfants doivent être traités différemment par le système judiciaire, il a obtenu une nouvelle audience de détermination de la peine en 2018. Le juge lui a accordé la même peine, estimant qu’Anderson n’avait pas montré que la fusillade reflétait une “immaturité transitoire”.

Ces dernières années, la Cour suprême de Washington a pris de nouvelles mesures limitant les peines pouvant être infligées aux enfants.

En 2018, les juges ont jugé qu’il était contraire à la Constitution de l’État de condamner des jeunes de 16 ou 17 ans à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision est intervenue dans le cas de Brian Bassett, un homme blanc qui a tué ses parents et son frère à l’âge de 16 ans. Bassett a depuis été condamné à 28 ans.

En septembre dernier, le tribunal a annulé une peine de 46 ans pour Timothy Haag, un homme blanc qui avait 17 ans lorsqu’il a noyé son voisin de 7 ans. Dans cette affaire, une majorité de six juges a estimé que les accusés de meurtre juvénile devaient se voir offrir “une opportunité significative de réintégrer la société après leur sortie de prison”.

Néanmoins, le mois dernier, le tribunal a rejeté la demande d’Anderson pour une nouvelle condamnation. La juge Debra Stephens a écrit pour la majorité 5-4 que de telles condamnations à perpétuité virtuelles pour les mineurs ne sont interdites par la Constitution de l’État que si leurs crimes “reflètent l’immaturité juvénile, l’impétuosité ou l’incapacité à apprécier les risques et les conséquences”.

Anderson n’était pas un tel cas, a déclaré Stephens.

Les juges dissidents ont déclaré qu’il était absurde que le tribunal considère qu’une peine de 46 ans pour un Blanc de 17 ans était une peine à perpétuité “de facto” inconstitutionnelle, tout en confirmant une peine de 61 ans pour un Noir de 17 ans. Agé de.

La juge Mary Yu a écrit qu’il serait “volontairement inconscient” de conclure que la race n’a joué aucun rôle.

«Bassett et Haag sont tous les deux blancs. Anderson est noir », a écrit Yu. «Bassett et Haag ont tous deux été reconnus par ce tribunal comme d’anciens délinquants juvéniles capables de rédemption et de réhabilitation, et ils ont été condamnés à être condamnés en conséquence. Anderson s’est vu refuser une telle reconnaissance et une telle condamnation, contrairement à la loi et à la preuve.

Le bureau du procureur du comté de King, qui s’est opposé à l’octroi d’une nouvelle peine à Anderson, doit répondre à la requête en réexamen d’Anderson d’ici le 17 octobre. Le bureau avait précédemment exhorté les juges à annuler les décisions dans les affaires Haag et Bassett, affirmant qu’elles avaient été mal décidées. . La jeunesse d’Anderson n’a pas joué un rôle important dans ses crimes, a-t-il soutenu.

Gene Johnson, l’Associated Press