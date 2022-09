Avocat – Kelowna Capital News

Après une série d’événements qui semblent arrachés à un jeu vidéo Grand Theft Auto, l’un des délinquants prolifiques de Penticton saura bientôt s’il passera encore cinq ans en prison.

Jesse William Shawcross, 39 ans, a comparu pour être condamné à Penticton le 23 septembre, pour une série de détournements de voiture et de vols de véhicules, dont une moto et un VTT, entre neuf jours en septembre 2019. Après une longue séance, qui comprenait l’inscription au dossier des circonstances de les quatre affaires différentes étant entendues, le juge a demandé du temps pour décider du sort de Shawcross.

Shawcross, qui a comparu devant le tribunal par vidéo du centre correctionnel d’Okanagan, a plaidé coupable à 14 chefs d’accusation dans les quatre cas. Ces accusations comprennent six chefs d’accusation distincts de vol d’un véhicule à moteur, d’utilisation d’une fausse arme à feu, d’agression armée, de résistance à l’arrestation et de deux chefs de vol qualifié.

À la fin de sa série de crimes, il a fallu cinq officiers pour finalement arrêter Shawcross, où il se trouve depuis.

La frénésie a commencé le 15 septembre 2019, lorsque Shawcross et un autre homme sont entrés par effraction dans une aire de stationnement d’un immeuble et ont volé une Honda CRV, qui a ensuite été récupérée à Grand Forks. Shawcross et l’autre homme, qui a été condamné lors de son propre procès, ont ouvert la porte d’entrée du hall avant d’entrer dans le parking verrouillé. Shawcross a été reconnu sur des images de sécurité par la GRC après le vol.

Le 19 septembre, Shawcross est entré par effraction dans un autre immeuble souterrain juste avant 3 heures du matin, brisant les vitres de deux véhicules et endommageant l’allumage d’un avant de s’enfuir et de vaporiser du gaz poivré sur un agent de sécurité. La surveillance vidéo récupérée dans cet immeuble a également révélé Shawcross dans ce que l’avocat a appelé des «vêtements uniques».

Ces vêtements ont ensuite aidé un officier à identifier Shawcross à la suite de cet incident.

Toujours le 19 septembre, un autre homme a appelé pour signaler que sa Harley Davidson avait été volée pendant la nuit dans le parking souterrain de son immeuble vers 5 heures du matin. Une bombe aérosol pour ours et un tournevis se trouvaient près de l’endroit où la moto avait été garée.

Plus tard le même jour, un autre individu a appelé la GRC pour signaler que son véhicule avait été volé dans le stationnement de l’hôpital général de South Okanagan, ainsi que son portefeuille et ses cartes bancaires, dont l’une a été utilisée pour acheter un téléphone cellulaire à Oliver. . Des images de surveillance ont de nouveau identifié Shawcross, cette fois par son tatouage et ses vêtements, portant le casque de vélo qui avait été laissé avec la Harley Davidson.

Shawcross a ensuite essayé d’utiliser à nouveau les cartes à Okanagan Falls.

Une femme a appelé la GRC dans l’après-midi du 19 septembre pour signaler que son VTT côte à côte avait été volé et des images de surveillance de sa propriété ont de nouveau révélé Shawcross.

Ce dernier vol n’a pas duré longtemps, car Shawcross a fini par écraser la Harley Davidson, puis a ensuite tenté de détourner un bon samaritain avant de voler avec succès une voiture à un autre conducteur. Les deux conducteurs ont été menacés avec une fausse arme de poing.

Le véhicule détourné a ensuite été retrouvé abandonné. Les enquêteurs ont testé le sang trouvé sur les lieux, qui provenait apparemment des blessures subies par Shawcross lors de l’accident, et les empreintes digitales l’ont identifié comme responsable.

La fête a finalement pris fin le 24 septembre, lorsqu’un officier a repéré et identifié Shawcross au volant de ce qui s’est avéré être un autre véhicule volé.

Des rapports sont parvenus plus tard dans l’après-midi selon lesquels le véhicule s’était écrasé dans un fossé près des chutes d’Okanagan, le conducteur étant sorti et volant un autre véhicule avant de partir.

Shawcross s’est rendu à Oliver, avant de jeter ce véhicule et de finalement voler une camionnette, qui a été retrouvée avec Shawcross sur le siège du conducteur au Canadian Tire à Penticton.

Il a tenté de fuir alors que la GRC convergeait vers lui, défonçant plusieurs voitures en stationnement, avant de sortir à pied. Après la poursuite de 1 km, qui s’est déroulée jusqu’au stationnement de Petro-Can, il a fallu environ cinq agents pour finalement arrêter le Shawcross en difficulté.

Shawcross a continué à être provocant après son arrestation, criant contre les agents, y compris des menaces explicites et extrêmement graphiques contre eux et leurs familles.

L’avocat de la Couronne demande une peine de huit à neuf ans, tandis que la défense de Shawcross demande une peine de cinq ans, avec cinq ans supplémentaires sous surveillance carcérale et deux ans de surveillance communautaire.

La défense a cité l’histoire traumatisante et troublée de Shawcross, qui comprenait sa naissance avec un trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, son abandon pour adoption à l’âge de deux ans avec ses frères et sœurs, une introduction précoce à la drogue, puis après avoir été remis dans le système par ses parents adoptifs. à 14 ans, rebondissant entre 29 foyers d’accueil au cours des quatre prochaines années.

« Monsieur Shawcross a découvert la marijuana à l’âge de 10 ans, l’acide à 13 ans, la cocaïne et le crack à 14 ans et le speed à 16 ans », a déclaré Jordan Watt, l’avocat de Shawcross. “En ce qui concerne cette série de crimes, nous avons affaire à un individu qui était éveillé depuis des jours, un individu qui supportait une habitude de 200 à 300 dollars de crystal meth par jour et qui était certainement sous l’influence.”

Un Shawcross ému a parlé de sa vie, y compris comment il avait été séparé de ses frères et sœurs et de son héritage autochtone après avoir été adopté, puis après avoir été réintégré dans le système et envoyé dans un foyer de groupe, où il n’est resté que brièvement.

Pendant sa détention après septembre 2019, Shawcross a appris que son père adoptif était décédé. Il a renoué avec sa mère et sa grand-mère adoptives et, tout en faisant amende honorable, les deux sont décédés pendant sa détention.

Un Shawcross en larmes a déclaré qu’il ferait tout ce qu’il pourrait pour démarrer le processus de guérison, y compris en parlant directement à ses victimes, et son besoin de retrouver la santé et d’arrêter le cycle.

Le juge Richard Hewson a reconnu que la vie de Shawcross était tragique et il a demandé plus de temps pour passer en revue les circonstances de l’affaire et la jurisprudence présentée par les deux parties avant de rendre sa décision finale.

Shawcross doit actuellement comparaître le 29 septembre pour fixer une date pour connaître son sort.

