Chris Wallace de Fox News fait face à la réaction des partisans de Trump après avoir essayé à plusieurs reprises d’amener l’invité Alex Azar à se référer à Joe Biden comme étant «président élu». C’était l’un des nombreux échanges médiatiques éprouvants dimanche sur les résultats des élections.

Wallace a peut-être parlé au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Azar, de la pandémie de Covid-19, mais les choses se sont brièvement transformées en une discussion sur l’élection présidentielle contestée quand Azar a qualifié Biden de « vice président. »

«Si le président Trump avait porté un masque à l’époque et exhorté tout le monde à porter un masque alors, en avril, comme Joe Biden est actuellement, ne serions-nous pas en bien meilleure forme? Demanda Wallace.

Répondre en disant «Nous souhaitons la bienvenue au vice-président Joe Biden dans le club», Wallace a interrompu Azar deux fois pour émettre une correction.

«C’est le président élu, monsieur. Il est le président élu » Dit Wallace.

Azar a continué sans se décourager, affirmant que Trump avait appelé à porter des masques « patriotique. » Il a ensuite encouragé les Américains à continuer de porter des masques pour empêcher la propagation du Covid-19 et à dire: «Nous avons les données. Les masques fonctionnent. »

Avant de déchirer le président pour ne pas toujours porter de masque en public et organiser des rassemblements de campagne où le port de masque ne semble pas être fortement appliqué, Wallace a une fois de plus corrigé Azar à propos de la position de Biden.

« Tout d’abord, c’est le président élu Joe Biden, le secrétaire Azar, » a déclaré l’animateur de Fox News.

Alors que de nombreux États ont certifié leurs résultats électoraux, les électeurs ne votent officiellement que le 14 décembre. Le président Trump continue également d’insister sur la fraude électorale dans plusieurs États swing, notamment la Pennsylvanie et la Géorgie, où il poursuit des voies légales pour faire annuler les résultats. .

Wallace, l’un des critiques les plus virulents de Trump sur Fox News, a reçu une vague de critiques de la part des conservateurs sur Twitter qui l’ont accusé d’agir comme un «avocat» plutôt que comme un journaliste.

« Chris Wallace est un hack d’avocat, pas un journaliste, » acteur Adam Baldwin tweeté en réaction à l’entrevue.

Fox News saigne les cotes et Chris Wallace est le sel dans la plaie.

Bien que Trump n’ait pas réagi spécifiquement à l’interview de Wallace, il a tweeté plus tard dimanche que les émissions de jour de Fox News sont « Inattaquable. »

«Même un match de football ennuyeux, à genoux et tout, c’est mieux!» il a écrit.

.@Fox News la journée n’est pas regardable. Dans une classe avec CNN et MSDNC. Check-out @OANN, @newsmax et d’autres qui prennent le relais. Même un match de football ennuyeux, à genoux et tout, c’est mieux!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2020