WASHINGTON (AP) – Les démocrates utilisent le prochain procès de destitution de Donald Trump au Sénat comme une «arme» politique pour interdire à l’ancien président de se présenter à nouveau, et poursuivent une affaire «antidémocratique» et inconstitutionnelle, a déclaré l’un de ses avocats. Lundi soir.

Trump fait face à un procès devant le Sénat la semaine prochaine pour des accusations selon lesquelles il a incité à un siège déchirant et meurtrier au Capitole américain le 6 janvier, lorsqu’une foule de loyalistes a envahi la police et pris d’assaut le bâtiment. Bien qu’une condamnation soit peu probable, les démocrates visent à présenter un compte rendu accablant qui lie l’encouragement de Trump à ses partisans à «se battre comme un enfer» contre les résultats de sa défaite électorale contre le démocrate Joe Biden à la violence et au chaos.

À la veille des mémoires juridiques attendus des avocats des deux parties, l’avocat de Trump, David Schoen, a prévu certains des arguments qu’il envisage de faire valoir lors du procès, qualifiant l’affaire d’inconstitutionnelle – bien que de nombreux juristes ne soient pas d’accord – ainsi que d ‘«antidémocratique» et inutilement source de division .

«C’est aussi l’action législative la plus malavisée que j’ai vue de ma vie», a déclaré Schoen dans une interview à Fox News.

Trump est le premier président de l’histoire américaine à être destitué deux fois. Il a été acquitté lors d’un procès au Sénat l’année dernière pour ses contacts avec son homologue ukrainien. La destitution, a déclaré Schoen, «est l’arme qu’ils ont essayé d’utiliser contre lui».

Il a allégué que l’affaire était un effort pour empêcher Trump de se présenter à nouveau aux élections, « et c’est à peu près aussi antidémocratique que possible. »

Schoen, un avocat de l’Alabama, et Bruce Castor, un ancien procureur du comté de Pennsylvanie, ont été annoncés comme avocats de Trump dimanche soir, un jour après qu’il a été révélé que l’ancien président s’était séparé d’un autre groupe d’avocats dans ce qu’une personne a décrit comme une décision mutuelle.

Dans une interview séparée avec The Atlanta Journal-Constitution, Schoen a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire valoir que Trump avait perdu les élections à cause de fraude, comme Trump l’a insisté à plusieurs reprises, et affirmerait plutôt que le procès lui-même est inconstitutionnel puisque Trump a déjà quitté ses fonctions. et qu’il n’a pas incité à une émeute.

Les démocrates de la Chambre prévoient de décrire ce qui s’est passé le 6 janvier en détail – un effort pour communiquer avec les républicains du Sénat qui ont largement évité de parler de l’attaque elle-même et du rôle de Trump dans celle-ci, se concentrant plutôt sur le processus du procès de destitution. On s’attend à ce qu’ils diffusent des vidéos et racontent verbalement la violence de la journée dans l’espoir d’agiter les républicains, dont la plupart ont fui le Sénat ce jour-là alors que les émeutiers faisaient irruption.

Les neuf responsables de la mise en accusation de la Chambre qui plaideront l’affaire devraient également expliquer comment ils pensent que les actions de Trump au cours des derniers mois y ont conduit et ont finalement incité les insurgés à agir.

Leurs arguments incluront un regard sur «l’effort prolongé» de Trump pour persuader ses partisans de croire ses fausses déclarations selon lesquelles l’élection a été volée – et décrire comment ses appels pour qu’ils viennent à Washington et ses paroles immédiatement avant l’attaque l’ont directement causée.

La foule violente qui a fait irruption dans le Capitole alors que la Chambre et le Sénat comptaient les votes électoraux non seulement a saccagé le bâtiment, mais a appelé à plusieurs reprises la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le vice-président Mike Pence, qui était dans le bâtiment pour présider le décompte. Avant le rassemblement, Trump a encouragé la foule à marcher jusqu’au Capitole et leur a dit de «se battre comme un enfer».

La rédactrice d’Associated Press Jill Colvin a contribué à ce rapport.