Avocat de Boston qui a été considéré pour le procureur américain du Massachusetts nommé procureur principal à La Haye

Un avocat de Boston qui était l’un des derniers noms envisagés pour le poste de procureur américain dans le Massachusetts, avant que Rachael Rollins ne soit finalement choisie et démissionne plus tard en disgrâce, a été nommé procureur en chef à La Haye pour le tribunal des crimes de guerre du Kosovo.

Kim West, associée du cabinet d’avocats Ashcroft à Boston, a récemment été choisie comme procureure spécialisée auprès des chambres spécialisées du Kosovo et du bureau du procureur spécialisé à La Haye, aux Pays-Bas.

West était l’un des avocats locaux de haut niveau qui étaient envisagés pour remplacer Andrew Lelling pour diriger le bureau du procureur de l’État de Bay. Rollins, le procureur du comté de Suffolk à l’époque, a ensuite été choisie comme procureure américaine – et elle a récemment démissionné à la suite de rapports d’enquête explosifs de deux agences fédérales de surveillance.

Au lieu de l’Ouest expérimenté et accompli qui dirige le bureau du procureur américain du Massachusetts, elle se dirige maintenant vers le tribunal soutenu par l’Union européenne.

« Je suis extrêmement reconnaissant à l’Union européenne de m’avoir choisi pour ce poste », a déclaré West dans un communiqué. « Mes collègues d’Ashcroft Law Firm savent que ma passion est depuis longtemps centrée sur les enquêtes internationales. Ils ont reconnu qu’il s’agissait d’une opportunité unique et ont tous été d’un grand soutien.

« Ce nouveau rôle me permet de continuer à travailler avec les victimes, les témoins et la communauté internationale pour garantir que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice », a ajouté West.

Elle a commencé sa carrière juridique en tant que procureur de district adjoint dans le comté de Plymouth. Puis, après les attentats terroristes du 11 septembre, elle a rejoint l’unité antiterroriste et de sécurité nationale du bureau du procureur américain du Massachusetts.

Plus tard, elle a servi pendant cinq ans comme avocate au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye, où elle a poursuivi Radovan Karadzic – qui a été reconnu coupable d’avoir dirigé le génocide de plus de 7 000 musulmans bosniaques dans le pire massacre sur l’Europe. sol depuis l’Holocauste.

Puis, en tant que chef du bureau criminel du bureau du procureur général du Massachusetts, West a supervisé une équipe de plus de 120 professionnels chargés d’enquêter et de poursuivre une gamme d’infractions financières, de fraude, de corruption publique, de stupéfiants, de jeux, de traite des êtres humains et d’autres infractions.

West du cabinet d’avocats Ashcroft s’est concentré sur les affaires de cols blancs, représentant principalement des clients internationaux.

« Nous sommes immensément fiers de ses réalisations et reconnaissants des contributions qu’elle a apportées à notre cabinet », a déclaré Michael Sullivan, associé directeur du bureau de Boston d’Ashcroft Law Firm. «Des personnes du monde entier ont sollicité son aide en raison de son empathie et de son engagement en faveur de la justice internationale et de la responsabilité. Ces mêmes caractéristiques la guideront dans son nouveau poste.

L’ancien procureur général américain John Ashcroft, fondateur et président du cabinet, a déclaré à propos de West : « Sa nomination à la cour soutenue par l’Union européenne n’est pas du tout surprenante car sa carrière a été définie par un dévouement à la justice à l’échelle mondiale. Nous sommes tristes de perdre Kim en tant que collègue, mais en la sélectionnant pour ce poste clé, la communauté internationale a choisi l’intendant idéal pour superviser les importantes responsabilités d’enquêter sur les crimes de guerre au Kosovo.