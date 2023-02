Avocat de Biden: le FBI fouille le domicile de Biden à Rehoboth Beach, Del.

WASHINGTON (AP) – Le FBI a fouillé mercredi le domicile du président Joe Biden à Rehoboth Beach, dans le Delaware, dans le cadre de son enquête sur la mauvaise gestion potentielle de documents classifiés, a déclaré l’avocat personnel du président.

La perquisition, la troisième d’un site Biden en moins de deux mois, fait suite à la vérification de haut en bas de 13 heures, le 20 janvier, de son domicile de Wilmington, Delaware, où des agents ont localisé des documents avec des marques classifiées et ont également pris possession de certaines de ses notes manuscrites.

L’effort de mercredi, bien qu’attendu après les perquisitions précédemment signalées au domicile de Biden à Wilmington et dans son ancien bureau de Washington, était le dernier développement inconfortable pour le président, dont la conservation de documents classifiés – considéré comme une « erreur » par ses avocats – a terni ses efforts pour amener respect des règles jusqu’à la Maison Blanche.

Cela souligne à quel point une enquête qui avait mijoté tranquillement pendant des semaines continue d’avancer plutôt que de disparaître.

Dans un effort distinct qui a précédé l’enquête Biden, l’avocat spécial Jack Smith enquête sur la conservation par l’ancien président Donald Trump d’environ 300 documents avec des marques classifiées dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago. En août dernier, des agents ont obtenu un mandat de perquisition pour récupérer des documents classifiés à la suite de ce que le ministère de la Justice a qualifié de mois de résistance de la part de Trump et de ses représentants pour rendre les dossiers au gouvernement.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter la perquisition de mercredi.

Il s’agit de la dernière en date après la découverte le 2 novembre de documents avec des marques classifiées par les avocats de Biden – divulgués seulement le mois dernier – alors qu’ils fermaient un bureau au Penn Biden Center, un groupe de réflexion affilié à l’école Ivy League. Depuis lors, le président a volontairement autorisé le ministère de la Justice à entrer dans ses résidences alors que les enquêteurs cherchent à déterminer comment des documents classifiés datant de l’époque où Biden était vice-président et sénateur se sont retrouvés chez lui et à son bureau.

Dans un communiqué reconnaissant la perquisition mercredi, l’avocat personnel de Biden, Bob Bauer, a déclaré que le ministère de la Justice avait engagé la nouvelle action “sans préavis public, et nous avons accepté de coopérer”.

“La recherche d’aujourd’hui est une étape supplémentaire dans un processus minutieux et opportun du DOJ que nous continuerons à soutenir et à faciliter pleinement. Nous aurons plus d’informations à la fin des recherches d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le FBI a fouillé le Penn Biden Center en novembre après la découverte initiale de documents là-bas par les avocats de Biden, a déclaré mardi une personne proche du dossier à l’Associated Press, et a effectué sa propre recherche le mois dernier sur la propriété de Wilmington, localisant ce que Bauer a dit étaient six pièces contenant des documents avec des marques classifiées.

Il n’était pas immédiatement clair si d’autres documents classifiés avaient été trouvés mercredi.

L’enquête sur les documents de Biden est gérée par un avocat spécial, Robert Hur, l’ancien haut procureur fédéral de Baltimore. Il commence son travail cette semaine, héritant d’une enquête de plusieurs mois déjà entreprise par des agents du FBI et des procureurs du ministère de la Justice.

Les enquêteurs ont déjà mené des entretiens, y compris avec l’ancien assistant exécutif de Biden qui a aidé à superviser l’emballage des cartons qui sont allés au Penn Biden Center. On ne sait pas encore si et quand le ministère de la Justice pourrait envisager d’interroger Biden lui-même.

Les Bidens ont acheté leur maison de Rehoboth Beach, qui surplombe un parc d’État adjacent à la plage, en juin 2017, des mois après avoir quitté la vice-présidence.

Eric Tucker, Colleen Long et Zeke Miller, Associated Press