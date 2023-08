avocat chinois détenu au Laos ; des groupes de défense des droits de l’homme demandent la libération

Commentez cette histoire Commentaire

Depuis que l’avocat chinois des droits de l’homme Lu Siwei a été détenu au Laos, première étape de son voyage vers les États-Unis, un effort effréné est en cours pour éviter qu’il ne soit renvoyé en Chine et qu’il ne soit presque incarcéré. Au début, les défenseurs de Lu au Laos espéraient pouvoir obtenir une libération rapide après son arrestation il y a deux semaines près de la gare de Thanaleng, à la frontière avec la Thaïlande. Les autorités laotiennes ont d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un problème de paperasse. Mais mercredi, après une semaine d’appels de groupes de défense des droits de l’homme, cela a changé.

Les avocats de Lu ont été informés que l’affaire est désormais politique et a été portée aux plus hauts niveaux du gouvernement, selon Chad Bullard, directeur exécutif de ChinaAid, une organisation à but non lucratif de défense des droits humains, qui était présente à la réunion.

Même si la Chine n’a pas encore officiellement commenté son cas, l’épouse de Lu, Zhang Chunxiao, pense que Pékin est presque certainement derrière la détention et souhaite qu’il soit renvoyé en Chine.

« Si mon mari est renvoyé en Chine, ce sera désastreux pour lui, notre famille et les avocats des droits de l’homme », a déclaré Zhang dans une interview depuis les États-Unis, où elle vit actuellement.

Derrière le cas de Lu se cache une plus grande lutte : les groupes de défense des droits de l’homme qui facilitent le passage en toute sécurité des dissidents chinois souhaitant fuir le pays et les forces de sécurité chinoises qui tentent de les retenir chez eux, de les réduire au silence à l’étranger et, si possible, de les ramener de l’étranger.

Les pays d’Asie du Sud-Est sont des choix courants pour les militants qui espèrent quitter la Chine, car ils sont relativement faciles à atteindre et disposent de réseaux bien établis de groupes de défense des droits humains qui peuvent aider avec les demandes d’asile politique. Mais ces nations sont également la cible des efforts chinois pour établir des liens d’influence et de sécurité dans la région par le biais du commerce et des investissements.

Si les efforts considérables pour libérer Lu échouent, a déclaré Zhang, ce sera un coup dur pour le mouvement chinois des droits de l’homme. « Ils verront que les États-Unis et la communauté internationale ne peuvent rien faire pour les sauver », a déclaré Zhang, qui est arrivée mercredi à Washington, DC, pour rallier le soutien à son mari.

Emilie Palamy Pradichit, directrice exécutive de la Fondation Manushya, un groupe de défense des droits de l’homme travaillant au Laos, a déclaré que l’affaire souligne à quel point le pays d’Asie du Sud-Est n’est plus un point de transit viable pour les dissidents chinois qui tentent de se rendre dans un refuge sûr.

Les investissements de la Chine dans le pays ont rendu le Laos redevable à Pékin, et « signifient que la Chine peut facilement s’immiscer dans la politique laotienne », a déclaré Pradichit.

Depuis 2020, Lu a été harcelé par la sécurité de l’État chinois après avoir défendu l’un des 12 jeunes Hongkongais emprisonnés par la Chine pour avoir tenté de fuir vers Taïwan par bateau.

Peu de temps après que son client, Kiu Ying-yu, ait été emprisonné, Lu s’est vu retirer son permis d’exercer le droit en Chine et des agents de sécurité chinois l’ont mis en garde contre le fait de parler publiquement du procès.

En mai 2021, il a tenté de s’envoler pour les États-Unis pour une bourse, mais a découvert qu’il lui était interdit de quitter le pays. Pour des raisons de sécurité, Zhang et sa fille se sont enfuis aux États-Unis en janvier de l’année dernière, espérant que Lu pourrait les rejoindre bientôt.

Avant l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le président chinois en 2012, les gouvernements occidentaux pouvaient parfois négocier avec la Chine la libération d’éminents militants des droits de l’homme ou de dissidents. Mais cela s’est presque entièrement arrêté sous Xi.

« Il y a une raison pour laquelle de plus en plus de personnes tentent désespérément de s’échapper par l’Asie du Sud-Est », a déclaré Jie Chen, politologue à l’Université d’Australie-Occidentale. « Les dissidents et les avocats des droits savent qu’il n’est plus possible pour aucun gouvernement occidental ou Congrès américain de faire pression sur le gouvernement chinois [for direct release]. Ce temps est passé depuis longtemps. »

Sous Xi, la Chine utilise de plus en plus les interdictions de sortie pour arrêter les critiques du régime – citoyens et étrangers – dans le pays, où ils peuvent être plus facilement surveillés et réduits au silence.

Pour contourner ces interdictions qui les empêchent de sortir de Chine, certains franchissent les frontières terrestres vers le Laos, le Myanmar ou le Vietnam, qu’ils utilisent comme points de transit pour rejoindre la Thaïlande. Une fois en Thaïlande, ils peuvent demander l’asile politique dans des pays comme le Canada, l’Australie ou les États-Unis.

Ces dernières années, la Chine a intensifié ses efforts pour empêcher les dissidents de fuir le pays, fortifiant la frontière terrestre avec des clôtures et des patrouilles, et promouvant la coopération policière au nom de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de drogue.

Les agents de sécurité ont dit à Lu que son interdiction de sortie devrait être levée d’ici mars de cette année. Mais lorsque la date limite est arrivée, Lu a de nouveau été informé qu’il y avait un retard. À aucun moment, il n’a reçu de document officiel confirmant l’existence d’une interdiction.

Alors il a essayé pour un passage frontalier. Le mois dernier, il a obtenu un visa touristique pour le Laos auprès d’un agent de Mohan, une ville frontalière de la province du Yunnan, dans le sud-ouest. Il est entré Le Laos sans incident et prévoyait de se rendre en Thaïlande et éventuellement aux États-Unis.

Mais alors qu’il s’apprêtait à prendre le train du Laos à la Thaïlande le 28 juillet, il a été arrêté sur le bord de la route par les autorités locales. Ses compagnons de voyage ont d’abord été informés qu’il y avait un problème avec ses papiers.

Amis, famille et sympathisants, craignant que Lu ne soit renvoyé en Chine et condamné à une peine de prison presque certaine, ont immédiatement lancé une campagne très médiatisée pour obtenir sa libération.

Lu voyageait avec un ami, l’ancien juge devenu dissident Li Jianfeng. Li a filmé l’incident au bord de la route où des agents de l’immigration ont encerclé Lu et l’ont tiré vers un véhicule en attente. Lu a essayé de résister. Li a dit qu’ils l’ont plus tard physiquement empêché de se rapprocher lorsqu’il a demandé à rejoindre Lu.

L’incident reflète un risque que le Laos « abandonne une partie de sa souveraineté » pour améliorer ses relations avec la Chine, a déclaré Li, qui voit également les empreintes digitales de la Chine sur la détention de son ami.

Ni le ministère chinois des Affaires étrangères ni l’ambassade du Laos à Washington n’ont répondu aux demandes de commentaires. L’ambassade du Laos à Londres a déclaré la semaine dernière à un groupe de défense des droits humains que Lu avait été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir utilisé des « documents de voyage frauduleux », ajoutant que s’il était reconnu coupable, il serait expulsé.

Li et Zhang soutiennent tous deux que les visas et les documents de voyage de Lu étaient valides.

La lutte pour empêcher le rapatriement de Lu intervient alors qu’un nombre croissant de dissidents d’Asie du Sud-Est ont été renvoyés de force en Chine.

Un autre cas récent a soulevé les craintes des militants quant à la portée de la Chine au Laos. Yang Zewei, qui a fait pression pour le démantèlement du « grand pare-feu » de la censure chinoise, a disparu de son domicile de Vientiane fin mai, selon un ami qui a trouvé l’appartement de Yang dans un état de désarroi.

La famille de Yang a récemment déclaré qu’il était détenu à Hengyang, une ville du centre de la Chine, a rapporté Voice of America cette semaine.