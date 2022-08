Avocat: aucune preuve du prétendu complot d’enlèvement de Qanon de maman

DENVER (AP) – Il n’y a aucune preuve qu’une femme du Colorado qui a perdu la garde de son fils de 7 ans pour avoir prétendument menti au sujet de ses problèmes de santé a comploté avec des partisans de Qanon pour le faire kidnapper d’une famille d’accueil, a déclaré son avocat aux jurés lundi au début de son procès.

Le dossier de l’accusation concernant le complot présumé en 2019 est basé sur le récit de la fille de Cynthia Abcug, alors âgée de 16 ans, qui a dit à son conseiller que sa mère parlait avec des adeptes de la théorie du complot sans fondement de Qanon sur le lancement d’un raid sur la maison, a déclaré l’avocat de la défense Brian Hall lors de déclarations liminaires devant le tribunal de Castle Rock, dans la banlieue de Denver.

De nombreux partisans de Qanon pensent que l’ancien président Donald Trump combattait des ennemis dans le soi-disant État profond pour dénoncer un groupe d’agresseurs d’enfants sataniques et cannibales qui, selon eux, dirigent secrètement le monde.

Hall a souligné que la jeune fille ne connaissait pas les détails de ce qui était censé se passer et ne pensait pas que sa mère savait où se trouvait le foyer d’accueil de son fils.

Mais le chef adjoint du district, Gary Dawson, a déclaré au jury que la fille avait entendu sa mère parler du raid à plusieurs reprises en septembre et août 2019. À peu près au même moment, Abcug a acheté une arme à feu et un homme identifié uniquement comme Ryan et décrit comme un un ancien militaire et un tireur d’élite ont emménagé dans leur maison pour assurer leur protection, a déclaré Dawson.

Un fils aîné qui ne vivait plus à la maison témoignera également qu’il se souvient qu’Abcug parlait de lancer un raid pour récupérer son jeune fils, a déclaré Dawson.

Abcug est accusé à la fois de complot en vue de commettre un enlèvement au deuxième degré, d’un crime et d’un délit de maltraitance d’enfants pour avoir prétendument commis des maltraitances médicales d’enfants en mentant sur ses problèmes de santé aux médecins, le faisant subir des procédures inutiles et en informant le personnel de son école qu’il souffrait de convulsions, qu’il avait du mal à marcher et à avaler et qu’il était en train de mourir. Le garçon n’a souffert d’aucun problème médical depuis qu’il a été placé en famille d’accueil en mai 2019, a déclaré Dawson.

Hall a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de maltraitance médicale d’enfants. Il a dit qu’un médecin qui s’occupait du garçon en Floride et un demi-frère l’avaient vu avoir des convulsions et ont laissé entendre qu’au moins certains de ses autres problèmes de santé étaient des effets secondaires des médicaments prescrits pour traiter les convulsions.

Abcug, une mère célibataire, a déménagé sa famille dans le Colorado en 2018 pour se faire soigner sur la base de la recommandation du médecin de Floride, a déclaré Hall. Un médecin du Colorado avait élaboré un plan pour sevrer le fils d’Abcug des médicaments antiépileptiques environ deux semaines avant qu’il ne soit retiré de la garde de sa mère, a déclaré Hall.

“Mme. Abcug faisait de son mieux après des années sans savoir ce qui n’allait pas avec son enfant », a déclaré Hall.

Colleen Slevin, Associated Press