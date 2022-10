Avneet Kaur, Jannat Zubair groove sur Varun Dhawan, Thumkeshwari, la chanson phare de Kriti Sanon

Dès que la première chanson de Bhediya intitulée Thumkeshwari a été lancée le 28 octobre, elle a été à la mode sur les réseaux sociaux avec diverses célébrités faisant danser leurs bobines sur le morceau à succès mettant en vedette Varun Dhawan et Kriti Sanon. Deux de ces vidéos réalisées par Jannat Zubair et Avneet Kaur sont devenues virales sur Instagram.

Avneet Kaur, qui compte environ 33 millions de fans sur Instagram, a partagé une bobine dans laquelle on la voit groover sur le morceau composé par Sachin-Jigar, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Ash King et Rashmeet Kaur. Varun a partagé sa vidéo sur ses histoires Instagram et a écrit : “Madame, je suis honorée, j’ai hâte de danser bientôt dessus avec vous”.

Jannat Zubair, qui a impressionné Rohit Shetty et tout le public avec sa performance exceptionnelle dans Khatron Ke Khiladi 12 cette année, a également partagé une bobine sur Thumkjeshwari pour ses 45 millions de followers sur Instagram. Kriti a partagé sa vidéo sur ses histoires Instagram avec la légende “Aee Haa!”, La phrase accrocheuse de la piste.

Shraddha Kapoor fait également une apparition spéciale dans le morceau, qui fait également allusion à son apparition dans la comédie d’horreur alors que son personnage de Stree relie l’univers de la comédie d’horreur de Dinesh Vijan. On dit que Janhvi Kapoor sera également vue dans Bhediya reprenant son rôle de la comédie d’horreur Roohi.









Dirigé par Amar Kaushik, Bhediya sort en salles le 25 novembre. Il s’agit du troisième réalisateur d’Amar après avoir fait ses débuts avec Shraddha, Rajkummar Rao et Pankaj Tripathi avec Stree en 2018, puis suivi avec Ayushman Khurrana, Yami Gautam et Bhumi. La comédie vedette de Pednekar Bala en 2019. Pour les non-initiés, Kriti a fait une apparition dans Stree dans la chanson d’article Aao Kabhi Haveli Pe.