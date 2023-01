Avneet Kaur à Parth Samthaan; stars de la télévision prêtes pour leurs débuts à Bollywood en 2023 [Watch Video]

Les stars de la télévision font leurs débuts à Bollywood en 2023 : La télévision a toujours été la rampe de lancement évidente pour que across se lance dans le cinéma. On voit souvent les acteurs de la télévision passer du petit écran au grand écran. Il existe de nombreux acteurs et actrices dans l’industrie de Bollywood, tels que Moni Roy, Ankita Lokhande, Sargun Mehta, Mrunal Thakur et d’autres, qui sont passés progressivement de la télévision au cinéma. Découvrez quelques-uns des acteurs qui sont passés de la télévision au cinéma. Regardez des vidéos de divertissement.