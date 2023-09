Avneet Kaur à Anushka Sen : Top 10 des enfants acteurs devenus des stars de la télévision les mieux payées

Abhinav Shukla et Rubina Dilaik a récemment partagé la plus douce des nouvelles en annonçant sa grossesse. Ils ont partagé cette nouvelle le 16 septembre laissant tous les fans de #RubiNav surpris. Abhinav et Rubina ont partagé une photo de leurs vacances pour annoncer la nouvelle. Sur la photo, on voit Rubina affichant son baby bump tandis qu’Abhinav le tenait gentiment.

En partageant les photos, ils ont écrit : « Nous avons promis que nous explorerions le monde ENSEMBLE depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, que nous nous sommes mariés et que nous le ferons désormais EN FAMILLE pour accueillir bientôt le PETIT Voyageur ! »

Jetez un oeil à leur message ici:

Abhinav et Rubina ont vécu un voyage plein de hauts et de bas. Ils se sont mariés en 2018 et plus tard, des problèmes ont été signalés dans leur mariage. Nous les avons vu faire Bigg Boss 14 où ils ont révélé qu’ils étaient censés divorcer mais que la série a sauvé leur relation.

Séance de questions et réponses d’Abhinav Shukla

Après l’émission, ils vont très bien ensemble et entreront bientôt dans une nouvelle phase de leur vie. Cependant, Abhinav a récemment organisé une session de questions-réponses sur Instagram au cours de laquelle il a décidé de répondre à certains trollers et personnes négatives. Il a partagé quelques-unes de ses réponses sur Instagram.

Partageant ces questions et réponses, il a écrit : « J’exprimerai ma gratitude à mes fans chaque fois que je le peux… plusieurs fois par an… mais pour les trollers et les quelques penseurs critiques, je ne répondrai pas souvent, mais une fois dans quelques années pour que vous ne vous sentez pas exclu ! Alors voici du carburant pour votre âme ! »

L’un des utilisateurs des réseaux sociaux lui avait demandé pourquoi il ne partageait pas de photos avec Rubina et ne la soutenait pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Répondant à la question, Abhinav Shukla a écrit : « Mon soutien pour elle commence à la maison, au niveau de base… il y a tellement de choses que je fais et tout est sacré que je ne peux pas mettre cela dans le domaine public. C’est à moi et à elle de comprendre et savourez. C’est comme ça que ça se passera, l’amour et l’attention ne sont pas destinés à être beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux.

Jetez un œil au message d’Abhinav Shukla ici :

De plus, un utilisateur des réseaux sociaux lui a demandé pourquoi il ne travaillait pas maintenant. Il a partagé qu’il avait quelques projets en préparation mais qu’il ne pouvait pas en parler davantage. Il a dit qu’il mettrait à jour bientôt et a également déclaré qu’il n’était pas un bourreau de travail. Abhinav a également été interrogé sur sa famille et quelques-uns l’ont même trollé, mais il avait les meilleures réponses à toutes.