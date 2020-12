Aston Villa a plutôt bien commencé cette campagne mais semble avoir perdu un peu de sa magie. Les 18 points en 10 matches sont toujours un bon début et leur position au milieu du tableau en témoigne. S’ils réussissent bien dans les matches en cours, une lutte pour les positions européennes est tout à fait possible. Le prochain défi pour l’équipe Villa est un match contre Burnley.

Ce sera un match entre les équipes qui ont remporté des victoires lors de leurs derniers matchs. Selon le classement actuel, Villa est à la 11e place. Burnley, quant à lui, a remporté une victoire importante contre Arsenal le week-end dernier, ce qui les a éloignés de la zone de relégation.

Les deux équipes ont eu des affrontements intéressants au fil des ans – Aston Villa a remporté 51 des 118 affrontements précédents contre Burnley et a également perdu 40 matchs.

AVL vs BUR Premier League 2020-21, Aston Villa vs Burnley: diffusion en direct

La diffusion en direct du match Aston Villa vs Burnley sera disponible sur Disney + Hotstar VIP.

AVL vs BUR Premier League 2020-21, Aston Villa vs Burnley: Détails du match

Jeudi 17 décembre – 23h30, heure normale de l’Inde (IST) au Villa Park.

Aston Villa probable XI de départ contre Burnley: Emiliano Martinez; Frédéric Guibert, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett; Merveilleux Nakamba, John McGinn, Conor Hourihane; Trezeguet, Jack Grealish; Ollie Watkins

Burnley onze de départ probable contre Aston Villa: Nick Pope; Matt Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor; Robbie Brady, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil; Jay Rodriguez, Chris Wood