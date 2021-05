Avishka Gunawardene: un batteur sri-lankais innocenté des accusations de corruption | Nouvelles de cricket

Avishka Gunawardene a été innocentée de deux accusations de corruption par un tribunal indépendant

Le Conseil international de cricket (ICC) a déclaré qu’un tribunal indépendant avait innocenté l’ancien batteur sri-lankais Avishka Gunawardene de deux accusations de corruption et qu’il était autorisé à reprendre les activités de cricket.

Gunawardene, qui a disputé six tests et 61 internationaux d’une journée, a été accusé d’avoir sollicité ou incité un participant à enfreindre les réglementations anti-corruption et de ne pas divulguer une corruption potentielle ou une approche suspecte.

Le tribunal a également rejeté trois des quatre accusations portées contre l’ancien joueur de bowling sri-lankais Nuwan Zoysa, qui a été interdit de tout cricket pendant six ans le mois dernier après qu’un tribunal anticorruption de la CPI l’ait reconnu coupable d’avoir enfreint son code.

Les deux joueurs faisaient face à des accusations en vertu du code anti-corruption de l’Emirates Cricket Board après avoir été accusés d’avoir arrangé des matchs dans un tournoi T10 aux Émirats arabes unis en 2017.

« La décision détaillée sera annoncée aux parties en temps voulu et reste sujette à appel », a déclaré la CPI dans un communiqué.

Zoysa a été autorisée à influencer indûment le résultat ou la conduite d’un match, en sollicitant ou en incitant un participant à enfreindre les règlements anti-corruption et en omettant de divulguer tous les détails de toute approche pour fixer un match.

Cependant, l’accusation d’échec ou de refus de coopérer à toute enquête sur une éventuelle corruption est toujours d’actualité.