Avis | Y aura-t-il un retour de Biden ?

Mais avec cette différence importante : Clinton et Obama étaient des politiciens exceptionnellement talentueux dans la fleur de l’âge politique, tandis que Biden est autre chose – un initié politique assez sympathique qui est maintenant visiblement trop vieux pour son travail.

Parfois, cette réalité peut être étrangement avantageuse pour la Maison Blanche. Dans des cas comme les révélations de documents classifiés ou les imbroglios de Hunter Biden, l’idée que Biden fasse quelque chose de louche accidentellement ou sans aucune idée, plutôt qu’avec une corruption consciente, est plus plausible que lors des présidences précédentes.

Mais surtout, l’âge de Biden crée des défis dont les administrations Clinton et Obama n’avaient pas à se soucier. Lorsque les événements se retournent contre son administration, comme ils l’ont fait en 2021 et pourraient certainement à nouveau en 2023 si les scénarios ci-dessus ne se déroulent pas, ce président peut sembler particulièrement maîtrisé, particulièrement mal équipé pour diriger ou faire demi-tour. Et même lorsque les choses se passent relativement bien – même dans un scénario de rebond clair – l’ombre des capacités réduites de Biden peut encore freiner son soutien.

En supposant, c’est-à-dire que les républicains trouvent un candidat adverse qui dessine un contraste clair dans la vigueur et la capacité. S’ils reviennent à la place à un certain ancien président que Biden a déjà battu une fois – eh bien, c’est le scénario de retour le plus fort et la voie la plus claire vers un autre mandat.