Avis | Y a-t-il une fin à la guerre en Ukraine en vue ?

Y a-t-il une chance que l’Ukraine reprenne le territoire perdu ? Avec l’arrivée récente de systèmes de roquettes à longue portée fournis par l’Occident, les responsables ukrainiens espèrent pouvoir le faire, d’abord en expulsant les forces russes dans le sud lors de leur contre-offensive prévue. “La bataille de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, pourrait être la clé de cette nouvelle stratégie”, a écrit Anicée Van Engeland, professeur de sécurité internationale et de droit à l’Université de Cranfield, dans The Conversation. “Cela pourrait offrir aux forces armées ukrainiennes une fenêtre d’opportunité pour commencer à revendiquer des territoires où les Russes sont déployés – et peut-être d’autres territoires que les groupes pro-russes locaux cherchent à identifier comme les leurs.”

Si la contre-offensive ukrainienne réussit, Poutine pourrait en venir à juger le coût de la victoire trop élevé. La Russie a engagé 85% de son armée de volontaires dans les combats, a déclaré un responsable du département américain de la Défense au Times, et a du mal à trouver des recrues. “Les responsables américains et les analystes extérieurs conviennent tous les deux que si la Russie veut aller au-delà du Donbass, ils devront prendre une mesure qu’ils n’ont pas voulu faire : une mobilisation de masse”, a déclaré Julian Barnes du Times le mois dernier. « La Russie devra mener une conscription militaire, rappeler des soldats qui ont déjà servi et prendre des mesures politiquement douloureuses pour reconstruire leur force. Jusqu’à présent, Poutine n’a pas voulu le faire.

Mais le vent pourrait facilement se retourner contre l’Ukraine. Zelensky a récemment déclaré aux membres du Congrès que si Poutine verrouille les lignes de front actuelles dans le sud, l’Ukraine aura du mal à rester un État viable – et cela pourrait très bien se produire si la contre-offensive échoue. “Une offensive ratée qui se terminerait par une retraite serait un désastre pour l’Ukraine, la laissant militairement plus faible et plus isolée diplomatiquement au printemps”, a écrit Hal Brands, professeur à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins, dans Bloomberg. “Et si l’Ukraine lance trop de ses forces résilientes mais battues dans une avancée dans le sud, elle pourrait se rendre vulnérable à une nouvelle offensive russe dans l’est.”

Alternativement, l’Ukraine pourrait devenir victime de son propre succès. Si ses forces empiètent trop sur ce que la Russie pourrait bientôt désigner officiellement comme son propre territoire dans le Donbass, Poutine pourrait riposter en utilisant des armes nucléaires à faible rendement, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille. “Avant la fin de cette année, la Russie aura déclaré les zones de l’Ukraine occupée comme faisant partie de l’État russe”, a prédit Richard Barrons, un général britannique à la retraite. “Ainsi, si une offensive ukrainienne passait par-dessus cette nouvelle frontière autoproclamée, l’utilisation d’armes nucléaires pour briser l’attaque serait sur la table. Ce n’est pas impensable, c’est seulement désagréable. »

D’autre part, James Stavridis, un amiral américain à la retraite, a soutenu qu’il est peu probable que Poutine utilise des armes nucléaires, car il dispose d’autres moyens moins risqués de terrifier l’Ukraine et d’intimider l’Occident : les armes chimiques.

L’implication de la Chine, l’un des alliés les plus proches de la Russie, est une autre variable susceptible de changer la donne. Au cours des premières semaines de l’invasion, des responsables américains ont déclaré que la Russie avait lancé des appels à Pékin pour obtenir un soutien militaire, ce qui il a jusqu’à présent semblé refuser. Mais la récente visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, que le gouvernement chinois a considérée comme une provocation, pourrait inciter à une réévaluation de sa position envers l’Ukraine, a suggéré le chroniqueur du Times Thomas L. Friedman.