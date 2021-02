Avis Xiaomi Mi 11 – Tests GSMArena.com

introduction

Le Xiaomi Mi 11 est devenu officiel trois jours avant la fin tant attendue de 2020. Et bien que la nouvelle année n’ait pas été le signe avant-coureur du changement que nous voulions, le Mi 11 est le fer de lance des produits phares de la prochaine génération, et nous cherchons avant sa sortie.

Eh bien, les débuts mondiaux ont eu lieu quelques semaines après la première chinoise, et la version internationale du Xiaomi Mi 11 est maintenant là. C’est le premier smartphone (annoncé) avec la dernière puce Snapdragon 888, mais c’est bien plus.

Le Mi 11 apporte de nombreuses mises à jour significatives par rapport au Mi 10. Il présente un nouvel écran AMOLED plus grand de 6,81 pouces avec une résolution de 1440p plus élevée et un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz. Le panneau prend en charge HDR10 + et sa luminosité maximale est impressionnante à 1500 nits. Un autre La prise en charge native des couleurs 10 bits permet au Mi 11 d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs.

Nous avons mentionné la nouvelle puce Snapdragon 888, mais ce n’est pas une surprise – tout le monde s’attend à ce que le dernier smartphone haut de gamme soit doté du meilleur matériel disponible. Et généralement, un nouvel écran et un SoC suffisent pour une mise à niveau.

Le Mi 11 semble emballer le même équipement photo que le Mi 10, bien que Xiaomi ait ajouté quelques nouvelles astuces vidéo dans le sac pour ceux qui souhaitent créer des films tendance avec des effets de type hollywoodien. Le primaire 108MP, l’ultra-large 13MP et les vivaneaux selfie 20MP semblent être retirés du Mi 10 avec des changements mineurs, mais la caméra macro a été mise à jour avec un capteur 5MP haute résolution avec autofocus et objectif macro 48mm.

La batterie a également connu une certaine amélioration – bien qu’elle soit un poil plus petit (4600 mAh contre 4760 mAh), elle a été divisée en deux parties, et c’est pourquoi elle peut être rechargée rapidement avec et sans fil à 55 W et 50 W. Xiaomi vous offre même le bon chargeur GaN 55W pour cela.

Le Mi 11 dispose d’un système de haut-parleurs stéréo mis à jour qui a été réglé par Harman / Kardon pour une expérience maximale. Les haut-parleurs se sont également avérés étanches et, bien que le téléphone n’ait pas de classification IP officielle, c’est un très bon signe.

Maintenant, regardons de près la fiche technique du Mi 11.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11 en un coup d’œil:

Corps: 164,3 x 74,6 x 8,1 mm, 194 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 5) ou arrière en cuir écologique, cadre en aluminium.

164,3 x 74,6 x 8,1 mm, 194 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass 5) ou arrière en cuir écologique, cadre en aluminium. Afficher: AMOLED 6,81 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, 1500 nits (crête), résolution de 1440 x 3200 pixels, format d’image 20: 9, 515ppi.

AMOLED 6,81 « , couleurs 1B, 120 Hz, HDR10 +, 1500 nits (crête), résolution de 1440 x 3200 pixels, format d’image 20: 9, 515ppi. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,33 « , 0,8 µm, PDAF, OIS; Ultra grand angle : 13 MP, f / 2,4, 123˚, 1 / 3,06 « , 1,12 um; Macro : 5 MP, f / 2,4, 1 / 5,0 « , 1,12 um.

: 108 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,33 « , 0,8 µm, PDAF, OIS; : 13 MP, f / 2,4, 123˚, 1 / 3,06 « , 1,12 um; : 5 MP, f / 2,4, 1 / 5,0 « , 1,12 um. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,2, 27 mm (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K à 24 / 30fps, 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps; gyro-EIS, HDR10 +; Caméra frontale : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps.

: 8K à 24 / 30fps, 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps; gyro-EIS, HDR10 +; : 1080p à 30 / 60fps, 720p à 120fps. Batterie: 4600mAh; Charge rapide 55 W, 100% en 45 min (annoncé), Charge sans fil rapide 50 W, 100% en 53 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10 W, Power Delivery 3.0, Charge rapide 4+.

4600mAh; Charge rapide 55 W, 100% en 45 min (annoncé), Charge sans fil rapide 50 W, 100% en 53 min (annoncé), Charge sans fil inversée 10 W, Power Delivery 3.0, Charge rapide 4+. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Port infrarouge.

Le Mi 11 est également de construction premium. Il utilise Gorilla Glass Victus à l’avant et Gorilla Glass 5 à l’arrière, tous deux incurvés. Le cadre en aluminium est également une belle touche. Vous pouvez également obtenir le Mi 11 avec un dos en éco-cuir, si c’est votre truc.

Déballage du Xiaomi Mi 11

Le Mi 11 était censé être le premier smartphone de la société à être emballé dans une boîte sans chargeur. Mais contrairement à Samsung, les plans de Xiaomi semblent avoir été déraillés par la pression de ses utilisateurs.

Désormais, sur les marchés asiatiques, le téléphone sera livré avec la nouvelle boîte mince sans chargeur. Mais ne vous inquiétez pas, Xiaomi vous permet de demander un chargeur avec votre commande Mi 11 si vous en voulez un, et vous recevrez l’adaptateur GaN 55W gratuitement.

Pendant ce temps, le reste du monde reçoit ce chargeur GaN de 55 W par défaut dans la boîte de vente au détail. Nous avons la version européenne du Mi 11 ici, et elle est emballée dans une boîte en papier de format normal.

En plus du chargeur 55W et du Mi 11, il contient également un câble USB-C-vers-A classé 6A et un étui en silicone transparent.

Nous avons presque manqué le dernier élément de l’offre groupée au détail: il s’agit d’un adaptateur USB-C vers 3,5 mm pour vos écouteurs filaires préférés. Il était caché dans une petite pochette en papier. Cela fait pas mal de temps depuis la dernière fois que nous avons vu un tel accessoire.

Xiaomi vend également ce bel étui en tissu à la Pixel, qui a l’air et se sent premium. La traduction chinoise au dos dit qu’il s’agit d’une imitation et fait de PU + PC et en effet, tout sur ce boîtier est en plastique, même les fibres. Mais cela ne semble pas du tout bon marché, au contraire.