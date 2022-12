Avis | Xi se détend. Cela ne suffira pas.

Les confinements deviendront plus courts et plus ciblés, et les personnes testées positives pour le coronavirus avec des symptômes légers pourront rester à la maison au lieu d’être emmenées en quarantaine. Les tests négatifs ne seront plus systématiquement requis dans la plupart des espaces publics. Les médicaments contre le rhume, dont les ventes avaient été réduites afin que les gens ne puissent pas cacher leurs symptômes de Covid, seront à nouveau disponibles.

La réponse du gouvernement, cependant, ne répond pas, bien sûr, au désir plus large de mettre fin à l’autocratie.

La dictature demeure et les personnes détenues à la suite des manifestations de rue sont vraisemblablement toujours en prison. Mais l’annonce de mercredi est un revirement remarquable.

Historiquement, les protestations populaires dans la Chine moderne n’ont pas abouti à plus de liberté mais à moins. En 1956, Mao a décidé de “laisser fleurir 100 fleurs” – mais a ensuite été horrifié lorsqu’une partie de cette floraison intellectuelle a critiqué son règne. Le résultat a été une répression qui a envoyé certains de mes amis chinois dans des camps de travail pendant deux décennies.

En avril 1976, une protestation populaire contre les purs et durs les conduit à limoger l’un des réformateurs, Deng Xiaoping. En 1978 et 1979, les appels au « mur de la démocratie » pour une plus grande liberté ont conduit à l’emprisonnement d’activistes comme Wei Jingsheng. En 1986, les manifestations étudiantes pour une plus grande libéralisation ont conduit au limogeage du chef du Parti communiste favorable à la libéralisation, Hu Yaobang.