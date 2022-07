Avis | Wonking Out : Quel est le problème avec l’Italie ?

Maintenant, cependant, la propagation est de retour. Pas aux niveaux de 2012 jusqu’à présent : ce matin, les obligations italiennes à 10 ans ne rapportaient « que » 2,3 points de pourcentage de plus que les obligations allemandes. Mais cette fois, la crise italienne pourrait bien s’avérer plus insoluble que la crise de l’euro du début des années 2010.

Pourquoi? Il est vrai que la BCE essaie une fois de plus de tirer un Draghi : elle a introduit un nouveau programme d’achat d’obligations censé empêcher le type de fragmentation du marché qui a presque tué l’euro il y a dix ans. Mais alors que Christine Lagarde, l’actuelle présidente de la BCE, est intelligente et impressionnante, on ne sait pas si l’on peut tirer un Draghi sans Draghi lui-même.

Plus important encore, ce qui se passe maintenant semble plus spécifiquement italien et moins une question de panique auto-réalisatrice que la dernière crise. Les écarts sur la dette espagnole et portugaise, qui ont généralement suivi l’Italie la dernière fois, sont en hausse dans une certaine mesure, mais bien inférieurs à ceux de l’Italie. C’est peut-être parce que le facteur déterminant n’est plus tant le simple risque financier que l’anxiété politique.