Avis | Wonking Out : la signification de la chute de l’euro

La plupart des analyses modernes des taux de change s’appuient sur un article classique, “Expectations and Exchange Rate Dynamics”, rédigé par Rudiger Dornbusch, économiste du Massachusetts Institute of Technology, qui a eu une influence énorme et salutaire sur le terrain – j’ai soutenu qu’il avait sauvé la macroéconomie internationale. . Selon Dornbusch, les taux de change sont déterminés à long terme par les fondamentaux – en gros, la monnaie d’un pays a tendance à s’établir au niveau auquel son industrie est compétitive sur les marchés mondiaux.

Mais la politique monétaire peut éloigner temporairement une monnaie de cette valeur à long terme. Supposons que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt alors que son homologue, la Banque centrale européenne, ne le fait pas. Les rendements plus élevés des actifs en dollars attireront les investissements aux États-Unis, faisant monter la valeur du dollar. Cependant, les investisseurs s’attendent normalement à un retour éventuel du dollar à sa valeur à long terme, de sorte que des rendements plus élevés sur les actifs en dollars seront compensés par les pertes en capital attendues des baisses futures du dollar – et ces pertes seront plus importantes, plus le dollar monte. . Le taux de change dollar/euro ne monte donc qu’au niveau où les moins-values ​​anticipées compensent juste l’écart de rendement entre les obligations dollar et euro.

À première vue, cela ressemble à une bonne histoire sur les événements récents. La Fed a augmenté son taux directeur – le taux d’intérêt à court terme qu’elle contrôle – à plusieurs reprises cette année, alors que la BCE ne l’a pas fait (bien que la BCE ait indiqué qu’elle prévoyait une modeste hausse la semaine prochaine). Et il y a des raisons à cette divergence de politique . Bien que l’inflation européenne soit comparable à l’inflation ici, de nombreux économistes affirment qu’elle est moins fondamentale, entraînée par des chocs temporaires plutôt que par une économie en surchauffe, il y a donc moins besoin d’argent serré.

Mais plus je l’ai regardé, plus je suis devenu convaincu que ce n’est pas principalement une histoire de taux d’intérêt. Il y a, je dirais, une histoire plus profonde derrière la chute de l’euro. C’est une observation courante qu’une devise faible n’est pas nécessairement le symptôme d’une économie faible. Mais, dans ce cas, l’euro faible est probablement Est-ce que reflètent de réelles faiblesses économiques — en particulier le mauvais pari que l’Europe, et l’Allemagne en particulier, ont fait en s’appuyant sur le caractère raisonnable des autocrates.