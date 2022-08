Avis | Wonking Out: la signification de la baisse de l’inflation

Cet homme a-t-il récemment visité une station-service près de chez lui dans le New Jersey ?

Quand – je suis presque sûr que c’est un « quand », pas un « si » – les données officielles montrent également une forte baisse de l’inflation, je suppose que nous verrons le déni complété par des théories du complot : des affirmations selon lesquelles l’administration Biden fait semblant les chiffres ou de manipuler d’une manière ou d’une autre les marchés des produits de base.

Les démocrates devraient-ils mettre l’accent sur les bonnes nouvelles concernant l’inflation et se moquer du catastrophisme de leurs adversaires ? Oui! Tout politicien démocrate qui réagit à la chute des prix de l’énergie et des denrées alimentaires par un discours sur l’inflation transitoire par rapport à l’inflation sous-jacente devrait être dans une entreprise différente.

Les décideurs politiques, cependant – ce qui dans ce cas signifie essentiellement la Réserve fédérale – sommes dans une entreprise différente, et ils devraient réagir aux bonnes nouvelles de l’inflation en gardant leur calme et en continuant.

De nombreux concepts économiques à la mode ont échoué à l’épreuve du temps, mais le concept d’inflation sous-jacente – qui fait la distinction entre des prix volatils, comme la nourriture et l’énergie, et des prix plus lents qui ont beaucoup d’inertie – a été très réussi depuis que l’économiste Robert Gordon a introduit ça dans les années 1970. Maintes et maintes fois, la Fed a traversé les crises en ignorant les critiques qui voulaient qu’elle panique face aux soubresauts de l’inflation causés par des sauts temporaires des prix des matières premières.

Maintenant, définir l’inflation sous-jacente est devenu plus difficile à l’ère de Covid, car le simple fait d’exclure la nourriture et l’énergie semble inadéquat à un moment où les fluctuations sauvages de choses comme les prix des voitures d’occasion et les frais d’expédition ont également entraîné des fluctuations du taux d’inflation. À l’heure actuelle, cependant, chaque mesure de l’inflation sous-jacente que je connaisse, du noyau traditionnel aux mesures qui excluent toute variation importante des prix et des coûts de main-d’œuvre, indique une inflation sous-jacente inacceptable.