Avis | Wonking Out: fusées, plumes et prix à la pompe

Dans une telle situation, harceler les stations-service pour faire baisser leurs prix peut en fait avoir du sens. On peut discuter de son efficacité, mais ce n’est pas stupide, compte tenu de ce que nous savons de la dynamique du marché concerné.

Ce qu’au moins quelques lecteurs peuvent remarquer, c’est que l’explication du pouvoir de marché des fusées et des plumes – une explication avec un pedigree académique impeccable, développée par des économistes qui n’avaient aucun objectif politique évident à moudre – est à peu près le même argument que des politiciens comme Elizabeth Warren ont fait sur la façon dont le pouvoir de monopole peut avoir contribué à l’inflation globale récente. Autrement dit, certains politiciens affirment que les entreprises ont profité d’un environnement généralement inflationniste pour augmenter leurs marges, dans la conviction qu’elles subiront moins de réactions publiques qu’elles ne le feraient en temps normal. Et cette exploitation du pouvoir de marché a poussé l’inflation encore plus haut.

De tels arguments ont été accueillis avec ridicule et horreur, même par certains experts et économistes de tendance démocrate. Mais ils ont du sens, comme l’illustre la littérature économique sur les prix de l’essence. Et ce qui semble être vrai pour les prix de l’essence pourrait être vrai de manière plus générale. Une nouvelle recherche de Mike Konczal et Niko Lusiani du Roosevelt Institute, un groupe de réflexion progressiste, révèle que les récentes augmentations de prix ont été les plus importantes dans les industries qui avaient une concurrence limitée – comme l’indiquent les marges élevées – même avant la pandémie. C’est le même genre de preuve qui appuie l’opinion selon laquelle l’ajustement asymétrique des prix de l’essence reflète le pouvoir de marché.

Le mystère pour moi est de savoir pourquoi tant de mes collègues, tant dans la profession économique que dans la sphère économique, ont eu une réaction aussi extrêmement négative à toute suggestion selon laquelle le pouvoir de marché pourrait jouer un rôle dans l’inflation et que la mâchoire présidentielle pourrait apporter une contribution à la stratégie anti-inflationniste.

Ont-ils peur que Biden soit sur le point de devenir le Turc Recep Tayyip Erdogan, qui a rejeté la macroéconomie conventionnelle et fait grimper l’inflation, officiellement à 79 % et probablement beaucoup plus élevée en réalité ? Écoute, ça n’arrivera pas. Biden ne va même pas faire un Richard Nixon et essayer d’utiliser le contrôle des prix pour supprimer l’inflation tout en exhortant la Fed à maintenir les taux d’intérêt bas. Contrairement à Donald Trump, qui a beaucoup crié à la Fed, l’administration actuelle a été scrupuleusement passive alors que la Fed resserre sa politique pour faire baisser l’inflation – une politique, soit dit en passant, que je soutiens, même s’il existe un risque réel de récession. .

La seule chose que je peux conclure est que même les membres soi-disant de centre-gauche du commentariat économique sont viscéralement consternés par tout ce qui fait même allusion au populisme. Et cela, je le crains, en dit plus sur la profession que sur l’économie.