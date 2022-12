Avis | Warnock gagne, et encore une fois Trump perd

Les derniers tours de scrutin du Sénat en Géorgie ont eu lieu le 5 janvier 2021, ce qui signifie qu’ils ont été immédiatement annulés dans l’imaginaire national par les événements du 6 janvier. Mais tout ce qui s’est passé depuis nous a en quelque sorte ramenés là où nous en étions juste avant. l’émeute au Capitole des États-Unis, avec un autre ruissellement en Géorgie fournissant une autre étude de cas sur la raison pour laquelle le Parti républicain a désespérément besoin de quitter Donald Trump.

Dans le cas des tours de scrutin précédents, l’influence de Trump sur le résultat était flagrante et directe : il a fait de toute la période précédant le tour de scrutin une scène pour ses drames de fraude électorale, poussant les candidats républicains au Sénat, Kelly Loeffler et David Perdue, à attaquer l’intégrité des élections qu’ils essayaient de gagner. Et il a presque certainement freiné la participation républicaine en suggérant que le correctif était en place – une suggestion amplifiée par ses alliés les plus fous, qui ont carrément découragé le vote républicain.

Cette fois-ci, l’influence trumpienne était un peu plus indirecte, mais toujours importante. Il a publiquement encouragé son ancien ami de l’USFL, Herschel Walker, à se présenter au Sénat et a aidé à dégager le terrain avec son approbation, garantissant que le GOP aurait un candidat malheureux, incompétent et moralement suspect dans l’une des courses sénatoriales les plus importantes de l’année. Et puis il a forcé Walker à traverser le second tour contre Raphael Warnock dans l’ombre de la propre annonce de campagne à faible énergie de Trump, qui a été suivie par le dîner de Trump avec des antisémites, qui a été suivi par l’appel de Trump à suspendre la Constitution afin de restaurer lui à la présidence.

Comme on pouvait s’y attendre, tout cela a contribué à faire du second tour une fractale du schéma plus large de 2022 : sous l’influence de Trump, avec les candidats préférés de Trump, le Parti républicain a d’abord sacrifié une majorité potentielle au Sénat, puis a sacrifié un siège de plus au Sénat pour faire bonne mesure.