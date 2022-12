Avis | Walker, le choix des célébrités de Trump, souligne la chute de Trump

Trump, comme beaucoup de gens, est capable de compartimenter sur la question de la race, séparant les masses qu’il abhorrait des quelques-uns qu’il idolâtrait.

Et ainsi, lorsqu’il était nécessaire qu’un républicain se présente au siège du Sénat en Géorgie contre Raphael Warnock – un homme qui, avec le soutien des électeurs noirs ainsi que d’autres, a choqué l’establishment politique de cet État lorsqu’il a remporté son premier Course au Sénat il y a près de deux ans – Trump a fait un calcul racial simpliste : il connaissait un acolyte noir conservateur qui pourrait se présenter contre l’intellectuel noir libéral.

Il a fait appel à son vieil ami Walker. Peu importait que Walker ne soit pas une personnalité politique ou même une personne politiquement engagée. Peu importait qu’il soit totalement inapte à toute forme de fonction publique. Peu importait qu’il ne vive pas en Géorgie.

Trump l’a rédigé et il a accepté. La célébrité, pensait Trump, couvrirait tous les défauts.

En fin de compte, cela n’a pas été le cas. La marque de Trump, son culte et sa promulgation de célébrités, n’étaient pas suffisants pour pousser Walker à bout. Mais alors que Walker a échoué, Trump a encore pire échoué. Contrairement à certaines courses de ce cycle dans lesquelles Trump a simplement approuvé un candidat, Walker était celui que Trump a personnellement choisi.

Et même avant mardi soir, la Géorgie avait rejeté le trumpisme, choisissant en novembre des républicains qui avaient défié la campagne de pression de Trump pour voler les élections de 2020 et encouru sa colère à cause de cela.

Oui, Walker était un candidat historiquement horrible, mais la marque Trump a également commencé à se dégrader en Géorgie. Cela n’excuse en aucun cas les républicains de Géorgie qui ont accepté la mascarade de Walker, même après avoir vu de près qu’il n’était pas seulement non qualifié pour être sénateur, mais probablement incapable d’exercer ses fonctions. Ils voyaient de près son incompétence, ses déficiences intellectuelles et ses défauts flagrants, mais ils tenaient encore plus à leur partisanerie qu’à leurs principes.

Ils se sont tordus en nœuds pour excuser Walker, utilisant un racisme détourné pour le faire. Certains ont dit que ce que nous considérions comme un manque d’intelligence était en fait une affectation régionale : Walker parle comme beaucoup de Noirs en Géorgie parlent.