Avis | Vous vous demandez comment aider à stopper le changement climatique ? Faire moins.

Je me demande si plus de gens n’essaient pas de faire mieux pour l’environnement parce qu’ils pensent que faire mieux est trop difficile, trop peu pratique, trop cher. En vérité, vous pouvez faire une différence avec un effort aussi petit que de planter de l’asclépiade dans un pot sur un balcon de la ville pour fournir de la nourriture aux chenilles du monarque. Faire une différence peut être aussi simple que d’apprendre à aimer le trèfle et les pissenlits. Cela peut être aussi simple que de rejoindre le mouvement No Mow May, une initiative britannique qui se répand rapidement aux États-Unis, ou le Great Healthy Yard Project du Garden Club of America.

Dans cette région profondément rouge du pays, il n’est pas toujours évident que de plus en plus d’Américains adoptent des pelouses et des jardins respectueux de l’environnement, comme l’a noté une histoire récente de PBS NewsHour, mais je pense que je pourrais voir les premiers changements même ici. L’automne dernier, un plombier a regardé la haie de houx à côté de notre robinet cassé et a dit : « Vous savez, vous aviez l’habitude de voir des bourdons juste couvrant des buissons comme celui-ci au printemps, et maintenant vous ne les voyez plus du tout. Remarquant et ressentant profondément la perte des bourdons n’est pas la même chose que de sauter les pesticides, je sais, mais c’est sûrement une première étape importante. C’est peut-être pour ça que j’ai commencé à voir un tapis de trèfles en fleurs devant de plus en plus de maisons près de la mienne.

Je suis le mouvement de M. Tallamy, Homegrown National Park, sur Instagram, et je suis réconforté de le voir se répandre comme Charlie rampant, un mètre à la fois. Ce programme crucial vise à transformer un réseau bénévole de terres privées en un havre de biodiversité qui rivalise avec l’ensemble du système des parcs nationaux. “Il s’agit du plus grand projet de conservation coopératif jamais conçu ou tenté”, selon le site Web du programme.

Contrairement à tant d’autres questions de gérance de l’environnement, le jardinage pour la nature ne nécessite pas de prise de position politique. À moins que vous ne viviez dans une zone de sécheresse extrême ou dans un autre endroit écologiquement sensible, ce que vous pensez d’un mètre devrait à quoi ressemble ou quelles fleurs y sont les bienvenues, c’est surtout une question de goût. Adapter nos propres préférences à ce dont nos voisins sauvages ont désespérément besoin devrait être un changement facile.