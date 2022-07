Avis | Vous voulez nettoyer la maison ? Pareil ici

De nombreuses générations d’étudiants UVA ont mangé de nombreux hamburgers gras à cet endroit. C’est une véritable institution.

En train de manger : des pois aux yeux noirs avec des tomates

Cette recette, fournie par Sandra A. Gutierrez, est tirée de l’édition “Beans & Field Peas” de la série de livres de cuisine Savour the South. Elle dit qu’il vient du livre “Matzoh Ball Gumbo: Culinary Tales of the Jewish South” de Marcie Cohen-Ferris, et qu’il est traditionnellement servi avec un plat séfarade de riz et de tomates. J’ai servi ce plat sur du gruau rouge “Bloody Butcher” de Deep Roots Milling dans le comté de Nelson, en Virginie. C’était un excellent repas. Il fait six à huit portions en accompagnement et trois à quatre en plat principal.

Quelques notes : j’ai un peu ajusté la recette pour tenir compte de mes goûts. Je dois également dire que lorsque j’ai fait cela, j’ai fondu de quelques tranches de bacon et j’ai fait cuire les légumes dans la graisse de bacon au lieu d’utiliser de l’huile d’olive. Si vous mangez du porc, je vous recommande de suivre cette voie.

Ingrédients

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 gros oignon, coupé en dés

4 gousses d’ail, hachées

1 grosse tomate, pelée et hachée

1 cuillère à café de thym frais

¾ cuillère à café de sel casher

½ cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

2 ½ tasses de pois aux yeux noirs frais ou congelés (environ 20 onces)

1 ½ tasse d’eau ou de bouillon, avec plus au besoin

les directions

Dans une grande casserole à fond épais, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon et l’ail et cuire, en remuant souvent, jusqu’à ce qu’ils soient tendres, environ cinq minutes. Ajouter la tomate, le thym, le sel et le poivre et cuire, en remuant souvent, jusqu’à ce que la tomate ramollisse, encore cinq minutes. Incorporer les doliques aux yeux noirs et l’eau; porter à ébullition. Réduire le feu à doux, couvrir partiellement et laisser mijoter jusqu’à ce que les pois soient tendres, environ 30 minutes. Goûtez pour l’assaisonnement. Servir sur du riz ou du gruau.