Avis | Vous pouvez soutenir le droit à l’avortement et sentir qu’une grossesse est plus qu’un amas de cellules

Cette minimisation peut être choquante pour les femmes qui croient avoir perdu leur enfant in utero. Alors que les défenseurs des droits à l’avortement évaluent comment reconstruire leur mouvement après Roe, ils devraient reconsidérer leur approche de cette question. Cela pourrait les aider à former des alliances à l’avenir.

La perte de grossesse et l’avortement ont plus en commun que beaucoup de gens ne le pensent. Les expériences physiques sont souvent pratiquement identiques. L’avortement précoce avec des médicaments imite l’expérience d’une fausse couche, et les soins précoces en cas de fausse couche impliquent souvent les mêmes médicaments ou procédures que ceux utilisés pour un avortement. Les pertes de grossesse ultérieures et les avortements, qui sont tous deux rares, impliquent souvent les mêmes procédures ou déclenchement du travail.

La stigmatisation et l’isolement que beaucoup éprouvent après les deux événements sont similaires, tournant souvent autour d’un échec perçu à la maternité. Les mêmes groupes – les femmes pauvres et les femmes de couleur – sont plus susceptibles de vivre les deux événements. Et bien que la réaction émotionnelle à l’avortement et à la perte de grossesse puisse être très différente, en particulier lorsqu’une patiente met fin à une grossesse désirée, le chagrin ressenti peut être assez intense.

L’avortement et la fausse couche sont fréquents. En 2020, environ une grossesse sur cinq sans fausse couche s’est terminée par un avortement. On estime que le taux de fausses couches est aussi élevé qu’une grossesse connue sur cinq. Et environ une naissance sur 160 est une mortinaissance, ce qui signifie une perte de grossesse à 20 semaines ou après.