Avis | Vous passez un Noël difficile ? Jésus l’a fait aussi

L’analogie est insuffisante. Les chrétiens croient que, contrairement à mon père, Jésus n’était pas simplement un messager humain nous visitant dans nos souffrances. Il était une chair faite par Dieu, “l’infini réduit à l’enfance”, comme l’a écrit le poète du XIXe siècle Gerard Manley Hopkins. L’histoire de Noël nous dit donc qu’Emmanuel — qui signifie « Dieu avec nous » en hébreu — est en fait avec nous dans l’ensemble de nos vies réelles, dans nos célébrations et réjouissances, dans nos jours mondains, et dans la maladie, les chagrins, les doutes, les échecs et les déceptions.

Les chrétiens croient que parce que Dieu lui-même est entré dans l’humanité, l’humanité se transforme au moment même où nous parlons. Parce que Dieu a pris un corps humain, tous les corps humains sont saints et dignes de respect. Parce que Dieu a travaillé, suant sous notre soleil avec difficulté et labeur, tout travail humain peut être sanctifié. Parce que Dieu avait une famille humaine et des amis, nos relations aussi sont éternelles et sacrées. Si Dieu est devenu un humain qui a passé la majeure partie de sa vie de manière quotidienne, alors toutes nos vies, dans toute leur granularité, sont transformées en le site de la présence surprenante de Dieu.

Pourtant, ce qui m’étonne le plus dans l’histoire de Noël n’est pas simplement l’idée que Dieu est devenu un bébé ou que Dieu a eu des callosités et des caries, des ongles et des amis, et qu’il a fait de bonnes siestes et de bonnes fêtes. Les chrétiens proclament aujourd’hui que Dieu a effectivement pris ou assumé notre maladie, notre solitude et notre misère. Dieu connaît la profondeur de la douleur humaine, non pas en théorie mais parce qu’il l’a ressentie lui-même. Dès ses premiers instants, Jésus aurait été considéré comme un rien, un perdant, un autre enfant négligé né dans la pauvreté, une minorité ethnique dans un vaste empire oppressif et apparemment tout-puissant. Nous avons apprivoisé l’histoire de Noël avec trop de familiarité et de sentimentalité – petits agneaux et bergers, guirlandes et bas – de sorte que nous ne remarquons pas la profondeur de la douleur, du chaos et du danger dans lequel Jésus est né.

Dieu s’identifie le plus avec les affamés et les vulnérables, avec ceux qui souffrent chroniquement, avec les victimes de la violence, avec les exclus et les méprisés. Dans « Le message », une paraphrase poétique des Écritures, le pasteur et théologien Eugene Peterson traduit Jean 1 en disant : « La Parole s’est faite chair et sang et s’est installée dans le quartier. Lorsque Jésus, la Parole, “a emménagé dans le quartier”, ce n’était pas dans une maison chic dans un film de Noël confortable, mais plutôt dans un lieu de difficultés et de chagrin.

L’espoir de Noël est que Dieu ne nous a pas laissés seuls et ne nous laissera donc pas seuls. Au milieu de nos doutes et de nos souffrances vient un bébé. Cet enfant, affirment les chrétiens, est la réponse incarnée de Dieu à toutes nos souffrances humaines. Dans son livre “Unapologetic”, Francis Spufford écrit que les chrétiens “n’ont pas d’argument qui résout le problème du monde cruel, mais nous avons une histoire”. Cette histoire est celle de Dieu se déplaçant dans le quartier.