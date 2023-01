Avis | Votre cuisinière à gaz peut vous tuer. À quel point devriez-vous vous inquiéter ?

Dans les maisons qui ont déjà des tables de cuisson électriques, le passage à l’induction peut être relativement facile. Mais chez moi, comme dans des millions d’autres équipés pour la cuisson au gaz, l’obtention d’une cuisinière à induction nécessiterait d’importants travaux électriques et le bouchage de ma conduite de gaz existante. Les cuisinières à induction ont également tendance à coûter légèrement plus cher que les cuisinières à gaz comparables (mais de nouveaux crédits d’impôt pourraient changer cela). De plus, vous n’avez pas à remplacer entièrement votre cuisinière pour atténuer les dangers pour la santé de la cuisson au gaz – mettre à niveau et toujours allumer votre hotte de ventilation, si vous en avez une, est une très bonne idée.

Il n’est donc pas surprenant que les cuisinières à induction aient eu du mal à décoller ; selon une enquête de Consumer Reports, seulement 3 % environ des ménages américains en ont.

“Cela peut être assez compliqué et coûteux, et je ne suis pas sûr que le gain soit là pour beaucoup de gens”, a déclaré Liam McCabe, journaliste au guide de conseil énergétique EnergySage, qui écrit souvent sur ses propres efforts pour moderniser sa maison. du gaz à l’électricité. McCabe a déclaré que l’article qu’il a écrit pour Consumer Reports sur son passage d’une cuisinière à gaz à l’induction aurait pu être intitulé : « Do-Gooder paie par le nez pour faire bouillir l’eau un peu plus vite ».

McCabe a également souligné que si vous voulez réduire considérablement l’impact environnemental de votre maison, la cuisine n’est pas le point de départ. Le chauffage et le refroidissement est. En moyenne, environ la moitié de l’énergie utilisée par les ménages américains est destinée au chauffage et à la climatisation des locaux ; 20 % supplémentaires sont consacrés au chauffage de l’eau. Tout le reste (éclairage, réfrigération, téléviseurs, ordinateurs, séchage des vêtements et cuisine) représente moins de 30 % de la consommation d’énergie d’un ménage moyen.

Au lieu de vous procurer une cuisinière à induction, il pourrait alors être beaucoup plus logique pour vous de dépenser votre argent dans une pompe à chaleur, un appareil électrique sous-estimé et magique qui peut remplacer à la fois une fournaise à essence et un climatiseur. Mais il peut y avoir une chose encore plus simple et moins chère à faire en premier : sceller votre maison contre les intempéries. Ed May, un partenaire du cabinet de conseil en environnement bldgtyp, m’a dit que de nombreuses façons d’améliorer l’impact environnemental de votre maison ne sont tout simplement « vraiment pas si excitantes du tout », y compris « beaucoup, beaucoup d’isolation ».

Alors, bien sûr, votre cuisinière à gaz peut être là pour vous attraper. Mais c’est la fournaise qui peut être une plus grande menace. Et n’oubliez pas d’isoler.