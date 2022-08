Avis | Votre chiot pandémique n’était pas une erreur

Maintenant, il y a une nouvelle vague d’histoires d’endroits comme Chicago et New York – et même Portland, Maine – où la crise du logement a frappé particulièrement durement. Lorsqu’il n’y a pas assez d’endroits où vivre, trouver un appartement acceptant les animaux domestiques est encore plus difficile. Et lorsque les prix montent en flèche, les personnes vivant déjà à la limite peuvent ne pas être en mesure de payer les frais d’un animal de compagnie. Il n’est pas étonnant que les responsables des refuges soient confrontés à une nouvelle série de remises d’animaux : dans un système de refuges pour animaux de compagnie de la ville de New York, les remises ont augmenté de près de 25 % par rapport à l’année dernière.

Conversation d’opinion

À quoi ressembleront le travail et la vie après la pandémie ?

Mais il est important de considérer ces chiffres dans le contexte d’une économie d’échelle époustouflante. Le nombre d’adoptions et d’abandons d’animaux de compagnie fluctue tout le temps, et pour de nombreuses raisons. Des millions d’animaux de compagnie se sont retrouvés dans des refuges chaque année avant la pandémie, et des millions d’autres se retrouveront dans des refuges même après la reprise de l’économie.

Il est vrai que la situation d’une famille peut changer, parfois de façon tragique, mais il est également vrai que trop de gens ramènent un animal de compagnie à la maison sans aucune idée de ce qu’implique la possession responsable d’un animal. Trop d’autres considèrent les animaux non pas comme des membres de la famille mais comme des accessoires de style de vie consommables – Vox a même inclus des chiens dans un article sur les achats impulsifs pandémiques que les gens regrettent maintenant. C’est pourquoi l’adoption d’une organisation de sauvetage implique souvent un processus de demande ardu : l’espoir est que l’appariement soigneux des personnes et des animaux de compagnie limitera les abandons traumatisants.

Même avec d’amples ressources, vivre avec un animal d’une autre espèce n’a jamais été sans problème. Nos chiens de famille ont mâché nos chaussures et nos meubles, pissé sur nos tapis, aboyé furieusement sur les gens que nous aimons, jetés dans nos voitures et mangé toutes sortes de choses qui les auraient tués si nous ne les avions pas emmenés chez le vétérinaire à l’heure. Ils ont creusé des tranchées dans notre cour, traversé notre maison au galop avec l’irremplaçable amour d’enfant serré entre leurs dents, laissé des empreintes de pattes boueuses sur nos draps blancs. Pendant des décennies, nous avons traversé le monde avec des poils de chien sur chaque pantalon noir que nous possédons.

Tout en vaut la peine.

Je ne parle même pas des avantages pour la santé bien étudiés, même si les avantages pour la santé sont extravagants. Un chien bien-aimé abaissera la tension artérielle d’une personne, réduira les hormones du stress, calmera l’anxiété et facilitera même l’interaction avec d’autres êtres humains. Vous pensez peut-être que ce chiot exubérant, vorace et destructeur d’appartements sera votre mort, mais adopter un chien réduit en fait votre risque de décès. Et c’est parce que les chiens vous aimeront jusqu’au jour de leur mort.

Après la mort de notre Millie l’année dernière, il a fallu des mois avant que je me sente prêt à chercher un autre chien, et à ce moment-là, j’avais appris que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale majeure. Le revers de santé inattendu ne m’a pas autant consterné que la nécessité d’annuler la recherche de notre prochain membre de la famille.